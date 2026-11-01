З правобережжя Херсонщини евакуювали понад 160 людей

Під час гуманітарної місії в Олешках Сили оборони евакуювали понад 160 люде з правобережжя Херсонщини. Про це у неділю, 1 листопада, повідомили Генштаб ЗСУ та Сили оборони Півдня.

Вказується, що військові скористались режимом припинення вогню, який Україна та Росія оголосили для здійснення місії в Олешках, та евакуювали з правобережжя Херсонщини 167 мирних жителів. Йдеться про населені пункти вздовж Дніпра, що перебуваються під контролем України, однак регулярно зазнавали обстрілів з боку росіян. Серед евакуйованих 22 дитини та 21 маломобільна людина.

Вказується, що евакуація, яку здійснили підрозділи цивільно-військового співробітництва Угруповання військ «Південь» у співпраці з місцевою владою, відбувалась у небезпечних умовах.

«Маршрути проходили через заміновані дороги, що зазнали руйнувань, ділянки зі спаленою військовою технікою та цивільними автомобілями. Усе це суттєво ускладнювало пересування та вимагало особливої обережності й злагоджених дій усіх залучених підрозділів. Попри ці ризики, головним пріоритетом залишається збереження життя цивільного населення та надання допомоги тим, хто не має можливості самостійно залишити небезпечні території», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Україна та Росія оголосили про припиненн бойових дій на Херсонщині для здійснення гуманітарної місії в Олешках, куди з травня 2026 року не досталяли їжу та медикаменти.

Під час режиму тиші, який розпочавня в ніч на 27 жовтня, сапери розмінували дороги до Олешок, після чого туди прибув омбудсмен Дмитро Лубінець та представниця Росії Яна Лантратова. 30 жовтня з міста розпочалась евакуація місцевих жителів, які самі обирали країну, до якої хочуть виїхати. Вдень 31 жовтня президент Володимир Зеленський та омбудсмен Дмитро Лубінець повідомили, що жителі Олешок прибули на підконтрольну Україні територію.