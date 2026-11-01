Папа Римський привітав гуманітарну операцію на Херсонищиі

Папа Римський Лев XIV привітав успішне завершення гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Понтифік також висловив сподівання, що ця операція сприятиме появі нових мирних ініціатив. Про це Святіший Отець сказав у неділю, 1 листопада, після молитви «Ангел Господній» на площі Святого Петра у Ватикані, пише Vatican News.

Папа Лев XIV зауважив, що здійснити гуманітарну місію вдалося завдяки співпраці обох сторін. Понтифік висловив сподівання, що гуманітарна операція стане кроком до діалогу, який сприятиме встановленню миру.

«Цими днями було проведено гуманітарну акцію на користь цивільного населення міста Олешки. Висловлюю побажання, щоб співпраця між сторонами, яка уможливила цей необхідний жест гуманності, сприяла зростанню бажання до діалогу та привела до нових конкретних ініціатив на користь миру. Ввіряймо Марії, Цариці миру та всіх святих, тих, хто в кожній частині світу страждає від воєн», – сказав Святіший Отець.

Нагадаємо, 19 вересня Рада Церков звернулася до Папи Римського Лева XIV із закликом врятувати жителів окупованих Олешок. Наголошувалося, що до міста з травня 2026 року припинили постачати їжу та медикаменти.

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16 жовтня, перебуваючи в лікарні, Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, під час якої закликав припинити бойові дії для евакуації жителів Олешок. 19 жовтня Папа Римський провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, з яким також обговорив гуманітарну катастрофу в Олешках.

27 жовтня Україна та Росія оголосили режим тиші на Херсонщині для проведення гуманітарної місії. Згодом сапери розмінували дороги до Олешок, а до міста прибули уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російська омбудсменка Яна Лантратова, а також представники США та група журналістів. Вони доставили до міста їжу, воду, ліки та медичне обладнання. 30 жовтня розпочалася евакуація місцевих жителів, які висловили бажання залишити місто. Люди самостійно обирали країну, до якої хотіли виїхати. 31 жовтня президент Володимир Зеленський та омбудсмен Дмитро Лубінець повідомили, що жителі Олешок прибули на підконтрольну уряду України територію.