Дмитро Лубінець разом з українцями виїхав з Олешок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів про перебіг гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині, яку Україна здійснює спільно з російською стороною за підтримки США. За словами омбудсмена, протягом 87 годин жодна зі сторін не порушувала оголошений режим тиші. Про це Дмитро Лубінець повідомив у своєму телеграм-каналі.

За словами Дмитра Лубінця, жителі Олешок самостійно ухвалювали рішення, до якої країни вони хочуть евакуюватися. Сторони підготували автобуси для евакуації як до України, так і до Росії. Український омбудсмен та його російська колега зазначили, що гуманітарна місія відбувається згідно з планом і порушень не зафіксували. Зокрема, обидві сторони дотримуються режиму тиші, який триває понад 87 годин.

Дмитро Лубінець також повідомив, що люди, які висловили бажання виїхати на територію, контрольовану урядом України, вже вирушили в дорогу. Крім того, він запевнив, що для людей, які вирішили залишитися в Олешках, залишили достатню кількість їжі, води, медикаментів тощо.

«У кожному автобусі працюють співробітники двох апаратів: є апарат від Яни Валеріївни (російська омбудсменка, – ред.) – російської структури, є мої співробітники. Вони контролюють, щоб усім було достатньо місця, немає перепон. Були випадки, коли люди не записались (на евакуацію, – ред.), їм так само надали місце», – розповів Дмитро Лубінець.

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Досвід гуманітарної місії в Олешках можуть поширити й на інші населені пункти, що опинилися у схожих умовах.

«Пропоную зробити гуманітарні місії під координацією Першої леді США Меланії Трамп регулярними. Досвід Олешок і спільної роботи з Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою показав, що такі домовленості дають змогу реально допомагати людям», – зазначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 27 жовтня на Херсонщині запровадили режим тиші, щоб доставити до Олешок гуманітарну допомогу, а також організувати евакуацію тих, хто висловив бажання залишити місто.

Відомо, що до Олешок та прилеглих сіл із травня 2026 року не доставляли продовольство та ліки. Також через близькість до лінії фронту в місті немає електро- та газопостачання.