Андрій Жидачек отримав вирок у справі про одержання хабаря

Пустомитівський районний суд Львівської області 28 жовтня виніс вирок тепер вже колишньому заступнику голови Солонківської сільради 39-річному Андрію Жидачеку, якого у серпні 2024 року затримали на хабарі 1 тис. доларів за вирішення земельного питання. Суд покарав його штрафом у розмірі 51 тис. грн.

За матеріалами справи, 23 серпня 2024 року Андрій Жидачек, будучи заступником голови з питань діяльності виконавчих органів та міжнародних відносин Солонківської сільради, одержав хабар 1 тис. доларів за вплив на прийняття депутатами сільської ради рішення про передачу у власність зацікавленої особи земельної ділянки. Передача хабаря відбулася на паркінгу сільради.

У суді обвинувачений свою вину визнав і розкаявся.

При призначенні покарання суд врахував щире каяття, відсутність обтяжуючих обставин, а також те, що обвинувачений має на утриманні двох дітей та допомагав війську.

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Суддя Володимир Мусієвський визнав Андрія Жидачека винним у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 51 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, після затримання на хабарі голова громади Богдан Дубневич звільнив Андрія Жидачека з посади заступника, однак згодом він повернувся на роботу в сільську раду на посаду інспектора відділу міжнародного територіального співробітництва та економічного розвитку громади.

Андрій Жидачек також у березні та липні 2025 року отримав підозри у справах, де йдеться про зловживання під час закупівель для ЗСУ.