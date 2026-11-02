Meest продовжує інвестувати у логістики в Україні

Компанія Meest China до кінця 2026 року планує запустити у Львівській області новий логістичний комплекс площею 25 тис. м². У його будівництво інвестували близько 30 млн доларів. Про це повідомив співвласник компанії В’ячеслав Лисенко на 12-му Київському міжнародному економічному форумі, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Лисенка, нові логістичні потужності мають запрацювати до кінця року. Водночас, де саме розташований новий склад, він не повідомив. Лисенко звернув увагу на масштабні втрати складської інфраструктури в Україні через війну. За його словами, йдеться про 2,5 млн м² знищених складських площ. Утім, відновлення та будівництво нових об’єктів створює можливості для інвестицій у логістику.

«Ми закінчуємо будувати склади, і ще дуже багато компаній будує. Але це вже нові склади, нові підходи. Раніше склад категорії А вважався дуже високим стандартом, зараз категорія А – це must have», – сказав співвласник Meest China.

Як змінюватиметься логістика в Україні?

Співвласник Meest China вважає, що український логістичний ринок надалі суттєво змінюватиметься. Зокрема, розвиватиметься мережа поштоматів, а в Україну приходитимуть нові технології доставки та управління логістичними процесами. За його словами, такі рішення можуть змінити звичну для українців модель отримання посилок і підвищити ефективність доставки.

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Meest China входить до холдингу Meest і працює на ринку міжнародних поштово-логістичних послуг з 2014 року. Компанія спеціалізується на доставці товарів із Китаю в Україну, зокрема безмитних поштових посилок для особистого користування, а також комерційних вантажів для бізнесу. Нині вона доставляє вантажі з Китаю приблизно до 30 країн світу, а також організовує доставку з Південної Кореї та Японії в Україну.