За допомогою поділу цвинтаря на сектори легше знайти потрібне поховання

У Дрогобицькій громаді оцифрували поховання на всіх кладовищах. До електронного реєстру внесли дані про понад 69 тисяч могил і майже 81 тисячу похованих людей. Загалом цифрова карта охоплює 55 кладовищ. Про це у понеділок, 2 листопада, повідомили у Дрогобицькій міській раді.

За інформацією міськради, Дрогобицька громада стала першою в Україні, де створили єдину цифрову карту всіх місць поховань. Роботи охопили 109 гектарів – площу, співмірну приблизно зі 150 футбольними полями.

Проєкт реалізували в межах комплексного впорядкування кладовищ, значна частина яких раніше не мала належної земельної документації, а деякі перебували в незадовільному стані. Роботи провели на всіх 55 кладовищах, що перебувають на балансі КП «СМУ».

Цифрову платформу memoriamap.com.ua розробив мешканець Стебника, ветеран російсько-української війни Олег Лехуш. Під час створення реєстру зробили понад 70 тисяч фотографій і провели аерофотозйомку кожного кладовища за допомогою дрона.

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На цифровій карті позначили межі кладовищ і розподіл на сектори. Завдяки цьому відвідувачі можуть швидше знаходити потрібні поховання, а інформація, яка раніше зберігалася в паперових архівах і документах, стала доступною в електронному форматі. Щороку на кладовищах громади проводять близько 1600 поховань.

Оцифровані дані стали також джерелом для дослідження демографічної історії населених пунктів. Зокрема, вдалося встановити середню тривалість життя померлих мешканців. Найвищий показник зафіксували в селах Селець, Бистриця та Воля Якубова – близько 75 років. У середньому по громаді цей показник становить 66 років.

Найдавніший запис, який вдалося прочитати на надгробній таблиці, датований 1792 роком. Крім того, зібрані матеріали дозволили проаналізувати найпоширеніші чоловічі та жіночі імена, а також характерні для окремих населених пунктів прізвища.

Програма впорядкування передбачає чотири основні складові:

виготовлення технічної документації;

оцифрування інформації про поховання;

благоустрій територій;

розробку проєктів колумбаріїв – спеціальних місць для поховання урн із прахом. За даними КП «СМУ», послугами кремації вже скористалися 92 родини.

Наступним етапом проєкту стане інтеграція пошуку поховань на офіційному сайті Дрогобицької міської ради. Також на кладовищах планують встановити інформаційні стенди та запровадити CRM-систему для обліку вільних місць для поховань.