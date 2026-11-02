Барт де Вевер подав у відставку з посади премʼєра Бельгії

У понеділок, 2 листопада, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер під час аудієнції у короля Філіпа подав у відставку. Король поки не ухвалив рішення щодо відставки де Вевера. Про це повідомила пресслужба Королівського палацу Бельгії.

Барт де Вевер подав у відставку з посади прем’єр-міністра через невдалі переговори щодо бюджету країни на 2027 рік. Суперечки всередині урядової коаліції тривають уже кілька тижнів. Королівський палац повідомив, що король Філіп поки не ухвалив рішення щодо відставки де Вевера й очікує його на аудієнцію у п’ятницю, 6 листопада.

«Прем’єр-міністр подав у відставку після того, як переговори щодо бюджету завершилися невдачею. Король поки що утримується від ухвалення рішення і від завтрашнього дня розпочне консультації з лідерами партій, що входять до складу більшості», – йдеться у повідомленні Королівського палацу.

Суперечки навколо бюджету виникли через спробу уряду де Вевера домовитися про скорочення витрат і збільшення податків, щоб заощадити близько 10 млрд євро до 2029 року та стабілізувати державні фінанси. Однак партії коаліції не змогли дійти згоди щодо способів економії: партія де Вевера N-VA та ліберальна MR виступали за скорочення державних витрат, зокрема у сфері охорони здоров’я. Соціалісти Vooruit та центристи Les Engagés наполягали на збільшенні податків для заможних громадян і меншому скороченні соціальних видатків. Християнські демократи CD&V намагалися знайти компроміс між позиціями партнерів.

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Нагадаємо, у бельгійському депозитарії цінних паперів та банку Euroclear зберігається найбільша частина російських активів, заморожених після початку повномасштабної війни Росії проти України. Йдеться приблизно про 185 млрд із 250 млрд євро резервів Центрального банку РФ, а також активів російських фізичних і юридичних осіб за кордоном.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловлювався проти передачі російських активів на користь України, а також заявляв, що поразка Росії у війні є небажаною.