Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вірить у перемогу Росії у війні проти України

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що не вірить у поразку Росії у війні проти України. Такі твердження він назвав «байками» й наголосив, що заморожені російські активи доведеться повернути Росії. Про це бельгійський прем’єр заявив в інтерв’ю для бельгійської щоденної газети La Libre.

Барт де Вевер поскаржився на тиск, якого він нібито зазнає через небажання передавати Україні заморожені російські активи. За його словами, передача цих грошей Україні – крадіжка. Крім того, за словами Барта де Вевера, після війни російські активи доведеться повернути Росії. Мовляв, у разі поразки вона мала б сама відмовитися від всієї суми активів, або її частини, однак, за словами бельгійського прем’єра, РФ нібито перемагає у війні проти України.

«Хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Росія не програє. Це байка, повна ілюзія. Навіть небажано, щоб вони програли, щоб у країні, яка володіє ядерною зброєю, не панувала нестабільність», – заявив Барт де Вевер.

Ще одна причина відмови від передачі російських активів, за словами бельгійського прем’єра, відверті погрози з боку РФ. Барт де Вевер стверджує, що Кремль погрожував йому помстою у разі передачі російських активів Україні.

«Москва дала нам зрозуміти, що в разі конфіскації Бельгія і я особисто відчуватимемо це “вічно”. Мені здається, це досить довгий термін», – заявив Барт де Вевер.

Додамо, що замороження російських активів – один з методів санкційного тиску на Росію після початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про близько 300 млрд доларів резервів Центрального банку Росії, а також активів російських фізичних і юридичних осіб за кордоном. Значна частина цих грошей зберігається в бельгійському депозитарії цінних паперів та банку Euroclear.

Нагадаємо, у березні 2024 Євросоюз розробив механізм надання Україні заморожених російських активів, який дозволяє отримувати приблизно 3 млрд євро щороку з податку на непередбачуваний прибуток.

26 липня 2025 року Україна вперше отримала від Європейського Союзу 1,5 млрд євро допомоги заморожених російських активів у Європі.