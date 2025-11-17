Віктор Орбан заявив, що Україна не має шансів перемогти Росії у війні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не має шансів на перемогу у війні з Росією. Крім того, угорський політик назвав «божевіллям» фінансову допомогу, яку Євросоюз надає Україні. Про це у неділю, 16 листопада, написало Politico з посиланням на інтерв’ю Віктора Орбана гендиректору медіагрупи Axel Springer Матіасу Дофнеру.

Угорський прем’єр вважає, що божевіллям фінансову допомогу Євросоюзу Києву. За його словами, підтримка України вбиває економіку ЄС. Крім того, Віктор Орбан впевнений у перемозі Росії.

«Ми вже спалили 185 млрд євро, і… плануємо спалити ще більше. Тож ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну», – цитує Politico Віктора Орбана.

Видання вказує, що заяви Віктора Орбана пролунали на тлі «згасання надій на припинення вогню найближчим часом». Втім, у відсутності мирного прогресу Орбан звинуватив європейських лідерів, які, на його думку, затягують війну в Україні, щоб отримати кращу переговорну позицію для майбутньої мирної угоди.

«Вони хотіли б продовжувати війну [...] Вони думають… що ми повинні продовжувати війну, щоб більше підтримувати Україну [...] Ситуація та час кращі для росіян, ніж для нас. Не продовжуйте, зупиніть це якомога швидше», – заявив Віктор Орбан.

Також Віктор Орбан заявив, що Росія й надалі окуповуватиме території України навіть після завершення війни. На думку угорського прем’єра, завадити може цьому лише «диво». Водночас політик заявив, що майбутня мирна угода між Україною та Росією має стабілізувати кордони, «незалежно від того, визнані вони на міжнародному рівні чи ні», а також передбачити «свого роду демілітаризовану зону».

Крім того, Орбан заявив, що Європа має відкрити незалежний канал зв'язку з Росією й вести паралельні переговори, щоб «об'єднати позиції американців та європейців».

Нагадаємо, 4 листопада у соцмережі ікс Віктор Орбан заявив, що Угорщина ніколи не дозволить Україні стати членом Європейського союзу, оскільки це нібито призведе до війни в Європі.