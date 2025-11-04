Віктор Орбан знову заявив, що не дозволить Україні стати членом ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко висловився стосовно України та президента Володимира Зеленського. Зокрема, угорський політик заявив, що ніколи не підтримає членство України у Євросоюзі. Про це Віктор Орбан написав у вівторок, 4 листопада, у соцмережі ікс.

У своєму дописі Віктор Орбан дорікнув Україні допомогою під час повномасштабного вторгнення Росії. Угорський прем'єр наголосив, що країна надала притулок українським біженцям. За його даними, від початку повномасштабної війни Росії проти України, угорський кордон перетнули 14 млн українців. Крім того, за словами Орбана, минулого року Угорщина була найбільшим постачальником електроенергії в Україну.

«Ми піклуємося про поранених солдатів та дітей, приймаємо понад десять тисяч українських дітей у таборах в Угорщині, навчаємо медичний персонал, відбудовуємо школи та дитячі садки в Україні [...] Наразі ми витратили загалом 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям. Прикро, якщо це нічого не означає для президента Зеленського», – заявив Віктор Орбан.

Також Віктор Орбан заявив, що фінансова допомога, яку Україні надає Євросоюз, включає й гроші його країни, а угорці «не раді цьому, але це все одно факт». Крім того, угорський прем’єр заявив, що Угорщина нічого не винна Україні й не потребує її захисту.

«Україна не захищає Угорщину від когось чи чогось. Ми не просили такого і ніколи не проситимемо. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є», – йдеться у дописі Віктора Орбана.

Наостанок Віктор Орбан заявив, що Угорщина ніколи не дозволить Україні стати членом Європейського союзу, оскільки це нібито призведе до війни в Європі. Однак Орбан не уточнив, яку саме війну він має на увазі, та які країни братимуть у ній участь.

«Рішення про вступ країни до Європейського Союзу ухвалюють держави-члени одноголосно. Це означає, що кожна держава-член має суверенне право підтримувати чи протистояти вступу нового члена. Угорщина не підтримує і не підтримуватиме членство України в Європейському Союзі, оскільки це принесе війну в Європу та виведе гроші угорців в Україну», – заявив прем’єр Угорщини.

Емоційний допис Віктор Орбан опублікував у відповідь на промову Володимира Зеленського під час саміту з питань розширення ЄС, який відбувся у вівторок, 4 листопада. Президент наголосив, що блокування Угорщиною вступу України до Євросоюзу є фактичною підтримкою російського диктатора Владіміра Путіна.

Зауважимо, що 6 жовтня під час брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом Володимир Зеленський заявив, що Україна приєднається до Європейського Союзу незалежно від позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Президент пояснив, у процедурі для вступу України до Євросоюзу можливі зміни, відповідно до яких для розширення ЄС не буде потрібне одностайне рішення.

Додамо, що Віктор Орбан підтримує дружні звʼязки з диктатором Росії Владіміром Путіним й неодноразово негативно висловлювався щодо України. Наприкінці вересня він також поставив під сумнів суверенність та незалежність України.