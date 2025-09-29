Віктор Орбан не став заперечувати польоти угорських дронів над Україною

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не став заперечувати польоти угорських дронів над територією України. Крім того, угорський політик поставив під сумнів суверенність та незалежність України. Про це Орбан заявив у подкасті Harcosok órája, створений його партією Fidesz.

Віктор Орбан заявив, що не бачить проблеми у тому, що угорські безпілотники залетіли у повітряний простір України.

«Питання не в тому, чи пролетіли два, три чи чотири угорські безпілотники, чи ні. Припустимо, що вони пролетіли там кілька метрів, і що тоді?», – заявив Орбан.

Прем’єр Угорщини заявив, що угорські дрони не можуть становити загрози для України, оскільки лінія фронту пролягає на Сході. Він також заявив, що Росія нібито окупувала п’яту частину українських територій й поставив під сумнів незалежність та суверенітет України. На думку Орбана, якщо Захід припинить фінансову допомогу України, то вона «може перестати існувати».

«Ніхто не збирається атакувати його (Зеленського, – ред.) звідси. Два, три чи чотири угорських безпілотники, незалежно від того, перетнули вони кордон чи ні, – це не та проблема, яка повинна турбувати українців», – заявив угорський прем’єр.

Також Віктор Орбан заявив, що Україна має «розбиратися з безпілотниками на своєму східному кордоні».

Слова Віктора Обрана прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, вказавши на залежність Угорщини від енергетичних ресурсів Росії. Він також наголосив, що Угорщина перебуває під впливом російської пропаганди.

«Гарна новина полягає в тому, що прем'єр-міністр Орбан визнав, що деякі дрони справді проникли в повітряний простір України з Угорщини. Але погана новина полягає в тому, що прем'єр-міністр залишається під впливом російської пропаганди. Нам буде цікаво почути його думки щодо державного суверенітету та незалежності, як тільки він позбудеться залежності від російської енергії, на чому неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп та європейські партнери», – написав Андрій Сибіга у соцмережі Ікс.

Нагадаємо, 26 вересня Володимир Зеленський повідомив, що військові зафіксували у повітряному просторі України прольоти розвідувальних дронів. Президент зауважив, що безпілотники потрапили в Україну з Угорщини.

Того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи повідомлення президента України заявив, що «Зеленський шаленіє від антиугорських настроїв», проте не підтвердив та не спростував інформацію про БпЛА.

Наступного дня міністр МЗС України Андрій Сибіга показав на карті маршрут угорського дрона, який після перетину кордону залетів на понад 40 км вглиб української території. Андрій Сибіга наголошував, що Україна чекає пояснень Угорщини щодо цього інциденту.