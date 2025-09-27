Сибіга заявив, що Україна досі чекає на пояснення Угорщини щодо безпілотника

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у суботу, 27 вересня, опублікував в соцмережі X карту з маршрутом угорського дрона, який порушив повітряний простір України.

Голова МЗС наголосив, що Україна досі чекає на пояснення Угорщини щодо безпілотника.

«Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. Наші Збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей об'єкт зробив у нашому повітряному просторі», – йдеться у дописі.

Фото Андрія Сибіги, маршрут угорського дрона

Як зазначено на карті, після перетину кордону дрон залетів на понад 40 км вглиб території України.

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу 27 вересня заявив, що Збройні сили та розвідка публічно продемонстрували докази, оскільки Угорщина намагалася звинуватити Україну у вигадках.

«Там все є, зафіксоване переміщення в електронному виді, є фото, є там різні речі. Тому я від керівництва Угорщини не бачу кроків назустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу», – сказав президент.

Зеленський відзначив, що Угорщина починає робити дуже небезпечні для неї речі.

«Оце дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, передусім для себе», – додав він.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав зображення з маршрутом угорського дрона фейком.

«Це фейк! Не варто себе дискредитувати», – йдеться у його дописі в X.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про «переслідування».

«Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати», – написав він.

Нагадаємо, 26 вересня Зеленський повідомив, що угорські дрони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.