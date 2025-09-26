Раніше Угорщина заборонила Роберту Бровді перебувати у країні

Україна заборонила в'їзд на свою територію трьом угорським високопоставленим військовим чиновникам, повідомив у п’ятницю, 26 вересня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна схвалила дзеркальні заходи у відповідь на заборону Угорщини в’їжджати українським військовослужбовцям.

Заборона на в’їзд до України стосуватиметься трьох угорських військовослужбовців високого рангу. Кому саме заборонили в’їжджати в Україну, Андрій Сибіга не уточнив.

Міністр закордонних справ зазначив, що рішення заборонити в’їзд угорським військовим – дзеркальна відповідь на попередню заборону на в’їзд до Угорщини військовим, причетним до атак на російський нафтопровід «Дружба» у серпні 2025 року. Зазначимо, нафтопровід продовжує експортувати російську нафту до Угорщини та Словаччини.

«На кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових», – написав Сибіга.

Нагадаємо, 28 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про заборону на в’їзд до країни командувачу Сил безпілотних систем Роберта Бровді, підлеглі підрозділи якого здійснили останній напад на російський нафтопровід «Дружба». Тоді Сійярто заявив, що Угорщина розцінює атаку на нафтопровід «атакою на суверенітет» та заявив, що «жодна атака не залишиться без наслідків».

На рішення Угорщини відреагували в МЗС України – там назвали цей вчинок «безсоромним» та повідомили, що будуть діяти дзеркально. Також на рішення Угорщини заборонити в’їзд українському командувачі відреагував Володимир Зеленський – він зазначив, що бачить чергову спробу Угорщини перекласти на Україну провину за війну, а також звинуватив угорських посадовців у спробу дискримінувати представників угорської громади в Україні за її захист. Додамо, Роберт Бровді із позивним «Мадяр» – етнічний угорець та громадянин України.

Того ж дня Угорщини вручили ноту протесту через заборону на в’їзд командувачу СБС. Реагуючи на ситуацію, в МЗС Польщі запросили Роберта Бровді в гості, якщо тому буде потрібен відпочинок.