Наслідки атаки на нафтопровід 21 серпня

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про заборону на в’їзд до країни командувачу військової частини ЗСУ, яка здійснила останній напад на російський нафтопровід «Дружба». Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook у четвер, 28 серпня.

Угорський міністр заявив, нафтопровід «Дружба», на який Україна здійснила кілька атак, має «важливе значення для безпечного енергопостачання Угорщини». Він додав, що без російського нафтопроводу неможливо забезпечити Угорщину сирою нафтою, і «Україна усвідомлює» важливість «Дружби» для енергетичної безпеки Угорщини.

«Остання атака на нафтопровід "Дружба" була надзвичайно серйозною. Вона була настільки серйозною, що ремонтні роботи тривали так довго, що нам майже довелося використовувати наші стратегічні, або аварійні, резерви», – сказав Сійярто.

Він заявив, що Угорщина розцінює атаку на нафтопровід «атакою на суверенітет» та заявив, що «жодна атака не залишиться без наслідків». Він наголосив, що удари по нафтопроводу «першочергово шкодять Угорщині, Словаччині, а не Росії».

Так, Угорщина вирішила заборонити в’їзд на свою територію командиру військової частини. Йдеться про заборону на в’їзд не тільки до Угорщини, але до всієї Шенгенської зони.

«І кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків. Так само і в цьому випадку. Тому ми забороняємо командиру української військової частини, яка здійснила цю надзвичайно серйозну атаку на нафтопровід "Дружба", в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони», – повідомив Сійярто.

Імені військовослужбовця Сіярто не уточнив.

Обмеження на в'їзд діятимуть для українця протягом «найближчих років». Сійярто наголоси, що Угорщина продовжить «захищати національні інтереси, безпеку енергопостачання і суверенітет».

Нагадаємо, 13 серпня по станції «Унеча» вдарили безпілотники української розвідки. Внаслідок ураження на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Унеча» сталась масштабна пожежа. Згодом, 18 серпня, Сили безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії, яка також є частиною нафтопроводу «Дружба».

Останній удар по нафтопроводу відбувся 21 серпня – тоді ЗСУ вдарили по НПС «Унеча» в Брянській області. Зазначимо, про ураження НПС повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді із позивним «Мадяр» – за його словами, удару завдали військові 14-го полку СБС. Вже 22 серпня голова МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що роботу нафтопроводу «Дружба» зупинили.