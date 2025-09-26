Президент України провів військову нараду

Українські військові зафіксували розвідувальні дрони біля кордону з Угорщиною. Про це у п’ятницю, 26 вересня, повідомив президент Володимир Зеленський після наради з військовим керівництвом.

Як розповів Володимир Зеленський, у нараді взяли участь Головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, а також профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса.

Президенту доповіли, що у повітряному просторі України біля кордону з Угорщиною зафіксували розвідувальні безпілотники.

«Це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», – йдеться у повідомленні.

Також президенту доповіли про перебіг контрнаступальної операції на Добропільському напрямку. Зазначається, що українські військові досягли значного успіху. Станом на ранок 26 вересня Силам оборони вдалося звільнити 168,8 км² території, ще 187,7 км² – зачистили від російських ДРГ.

«Загальні втрати росіян тільки в межах цієї нашої операції вже майже 3 тисячі осіб, і більшість – це безповоротні втрати. Триває й поповнення обмінного фонду для України. Дякую всім нашим підрозділам, які залучені до проведення операції», – наголосив Володимир Зеленський.

Доповнено. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на повідомлення про виявлені на кордоні дрони.

«Президент Володимир Зеленський шаленіє від антиугорських настроїв», – написав Петер Сійярто на своїй фейсбук-сторінці.

Зауважимо, що у своєму дописі глава зовнішньополітичного відомства Угорщини не спростував й не підтвердив повідомлення Володимира Зеленського.

Стежте за ситуацією на фронті у режимі реального часу

Нагадаємо, 22 вересня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи українських бійців на Добропільському напрямку. Тоді повідомлялось, що Сили оборони звільнили 164,5 км², ще 180,8 км² – зачистили від ДРГ.