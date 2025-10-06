Володимир Зеленський наголосив на необхідності тиску всіх країн ЄС на Віктора Орбана

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна приєднається до Європейського Союзу незалежно від позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це він сказав під час брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом в понеділок, 6 жовтня.

Зеленський запевнив, що Україна стане повноправним членом ЄС, адже це вибір українців, який підтримує, зокрема, народ Угорщини. Водночас сам прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан просто гальмує незворотний процес євроінтеграції України.

«Україна стоїть на захисті. Це просто несправедливо розказувати байки про Україну. Це робить сьогодні одна людина (ідеться про Віктора Орбана, – ред.), як їй здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час. Прем’єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який незворотній. Україна все одно буде (членом ЄС, – ред.). Тільки в історії залишиться, що Угорщина, а саме єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що можлива зміна у процедурі для вступу України до Євросоюзу, за якої для розширення ЄС не буде потрібне одностайне рішення. У цьому разі Україна звертатиметься до Нідерландів та інших країн.

Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності тиску всіх країн ЄС на Віктора Орбана, оскільки він не має права блокувати вступ України, якщо вона виконала всі технічні вимоги для відкриття першого кластера у переговорах.

Нагадаємо, у серпні 2025 року президент США Дональд Трамп обговорив з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном блокування вступу України в Європейський Союз з боку Будапешту.

Згодом Орбан опублікував допис, в якому заявив, що почув прохання щодо членства України в ЄС, однак не планує змінювати свою позицію. На його думку, «членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує дружні звʼязки з лідером Росії Владіміром Путіним й критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС. Нещодавно він також поставив під сумнів суверенність та незалежність України.