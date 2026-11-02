Серед придбаного майна – виробничі будівлі, ангари та склади

Державне підприємство «Рівненський облавтодор» продало на аукціоні майновий комплекс асфальтобетонного заводу в місті Дубно на Рівненщині. Про це свідчать дані системи Prozorro.Продажі. Участь у торгах взяв лише один учасник – місцеве ТОВ «Гюалос», яке запропонувало за обʼєкт суму, яка на 5 759 грн перевищила стартову ціну. У підсумку завод продали за 15,23 млн грн.

Що відомо про ТОВ «Гюалос»?

Компанія належить Андрію, Олександру та Людмилі Кірічукам. Основним видом діяльності фірми є гуртова торгівля будівельними матеріалами. Загальний виторг підприємства за минулий рік сягнув майже 2,6 млрд грн.

До складу придбаного майна увійшли:

виробничі будівлі, ангари, складські приміщення, вагова, нососна, газорозподільчий пункт;

асфальтозмішувальні установки, резервуари для зберігання нафтопродуктів та лінія розливу бітуму;

технологічні майданчики для виготовлення асфальтобетонну та власна залізнична колія довжиною майже 583 м.

Продаж виробничого комплексу відбувся в межах процедури санації «Рівненського облавтодору», яка має допомогти підприємству відновити платоспроможність та розрахуватися з кредиторами. Станом на початок судової процедури державне підприємство має майже 19,5 млн грн боргів по зарплатах.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Більшу частину боргу вже погашено, але 75 працівникам все ще мають виплатити понад 1 млн грн. Для остаточного закриття зобов’язань облавтодор продовжує продаж частини активів.

Раніше ZAXID.NET писав, що в Луцьку продали два колишні банківські приміщення. Переможці торгів запропонували за об’єкти загалом 72,2 млн грн.