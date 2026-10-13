У Луцьку на аукціонах продали два колишні банківські приміщення на вулиці Миколи Мялковського та проспекті Волі. Зараз у першому розташовані аптека та магазин парфумерії, а в другому працює євромаркет «Бджілка». Переможці торгів запропонували за об’єкти загалом 72,2 млн грн.

Аукціони відбулися на майданчику Prozorro.Продажі в межах справи про банкрутство. Початкова вартість приміщення на вулиці Миколи Мялковського становила 12,1 млн грн, а на проспекті Волі – 13,2 млн грн.

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За приміщення площею 246,8 м² на вулиці Миколи Мялковського змагалися семеро учасників. Переможцем стало ТОВ «Медпарк», яке запропонувало 37 млн грн. Це майже на 10 млн грн більше, ніж пропозиція найближчого конкурента.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Медпарк» зареєстроване у Львові з 2018 року. Основний напрям діяльності підприємства – оренда та експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна. Власником бізнесу є Олександр Федечко.

За приміщення площею 258,1 м² на проспекті Волі змагалися п’ятеро учасників. Перемогу здобула приватна медична установа «Міжнародний науково-практичний центр східної медицини “Прозріння”», яка запропонувала 35 264 008 грн.

Приміщення на проспекті Миру (фото Prozorro)

Медцентр «Прозріння» був зареєстрований у Чернівцях у 2006 році та спеціалізується на медичній практиці. Власник установи – Анатолій Совва.