Поліція виявила, що чоловіка побили на поляки а словаки, і не за жовто-синю панамку, а за образу матері одного з нападників

Польський волонтер Куба Гейсіг, який у вересні заявив про побиття земляками за жовто-синю панамку, насправді втрапив у конфлікт зі словаками. Причиною конфлікту стала образа матері одного з нападників, а не головний убір – на момент сутички Гейсіг його не носив, повідомило 2 листопада чеське видання Novinky із посиланням на поліцію.

За даними видання, у вересні Куба Гейсіг організував акцію-велопробіг «Подорож для Марселіни» для збору коштів на лікування своєї онкохворої партнерки. В межах нього він мав проїхати вздовж історичних кордонів регіону Верхня Сілезія загальною довжиною приблизно 800 км, а також зібрати 300 тис. злотих на лікування партнерки.

Втім, вже 11 вересня Гейсіг оголосив, що перервав подорож через напад на нього у чеській Остраві чоловіків з Польщі. За словами волонтера, його земляки вигукували, що він «українець та бандерівець», бо побачили на ньому панамку жовто-синього кольору. На головному уборі був напис «Gōrny Ślōnsk» («Верхня Сілезія») – цей регіон також має жовто-блакитний прапор.

Після того, як історія волонтера набула резонансу, люди лише за ніч пожертвували йому необхідні 300 тис. злотих. Загалом чоловік зібрав понад 628 тис. злотих на порталі Pomagam.pl.

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Як заявив тоді Гейсіг, після побиття він призупинив подорож, щоб написати заяву до чеської поліції. Втім, правоохоронці зʼясували, що поляк повідомив про напад та отримав медичну допомогу більш ніж через 12 годин. Крім того, як зʼясували детективи, на Кубу Гейсіга напали не поляки, двоє словаків, яким вже оголосили про підозру в хуліганстві, а частину історії про побиття за панамку чоловік вигадав.

За даними поліції, з нападниками волонтер познайомився в одному з клубів Острави, де вживав алкоголь, а близько 05:00 вони троє вийшли на вулицю. Під час розмови між чоловіками виникла сварка.

«Причиною нібито стали образливі висловлювання про матір одного з нападників, що розлютило чоловіка. Суперечка переросла у фізичний напад на потерпілого», – повідомили у поліції.

Тільки у другій половині дня Гейсіг потрапив до поліції. Через те, що він не зміг надати повних свідчень, поліція відстежила його пересування містом за допомогою камер відеоспостереження. Виявилося, що під час конфлікту зі словаками Куба Гейсіг не мав на голові жовто-блакитної панамки, через яку нібито його і побили.

Одному з нападників загрожує позбавлення волі до трьох років, оскільки той раніше притягувався до відповідальності за аналогічний злочин. Інший обвинувачуваний може отримати до двох років позбавлення волі.