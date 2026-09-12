У центрі чеського міста Острава на кордоні із Польщею група нападників з Польщі побила польського волонтера Кубу Гейсіга, сприйнявши його за українця. Гейсіг на велосипеді їхав уздовж кордонів Верхньої Сілезії, що зібрати гроші на лікування своєї онкохворої партнерки. Нападниками виявились поляки, які переплутали жовто-синю панамку з написами «Gōrny Ślōnsk» із прапором України.

Як інформує газета Dziennik Zachodni, інцидент трапився в п'ятницю ввечері, 11 вересня, у центрі Острави. Куба Гейсіг повертався з магазину, коли проходив повз групу поляків. Як розповідає потерпілий, у якийсь момент він отримав несподіваний удар у голову, після чого був його повалили на землю та били ногами. Під час побиття нападники вигукували образи, кричали, що він «українець і бандерівець». Таку реакцію агресорів викликала панамка у кольорах Верхньої Сілезії з написом «Gōrny Ślōnsk» (у перекладі з сілезької мови – Верхня Сілезія).

Та сама панамка, через яку Кубу Гейсіга побили в Остраві. Фото Куби Гейсіга

Варто зазначити, що кольори регіону Верхньої Сілезії – як і українського прапора – жовтий та блакитний, однак розташовані вони у зворотному порядку: золотисто-жовта смуга вгорі, а синя знизу.

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У зв'язку з побиттям волонтер був змушений на кілька годин призупинити свою подорож, щоб заявити про це в чеську поліцію. Після візиту до поліцейського відділку в Остраві та виконання всіх процедур він поїхав далі.

Наслідки побиття – синяк під оком. Фото Куби Гейсіга

Куба Гейсіг – відомий у Верхній Сілезії активіст, якого місцева громада знає, зокрема, за Маршами Автономії. Він вирушив у дорогу в середу вранці, 9 вересня, з Хожова і має намір проїхати карго-велосипедом уздовж історичних кордонів Верхньої Сілезії. Мета подорожі – збір грошей для хворої партнерки, матері трьох дітей, в якої виявили рак шийки матки третьої стадії.