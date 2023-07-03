У понеділок, 3 липня, українські військові знищили ще один російський ударний гелікоптер Ка-52. Про це повідомила прес-служба 36 бригади морської піхоти.

Морські піхотинці збили російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор», на Бердянському напрямку з переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 3 липня Росія в боях проти України втратила вже 309 гелікоптерів. З них щонайменше 78 – саме Ка-52.

Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».

Російський ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор»

Зберігши всю номенклатуру озброєння одномісного вертольота [рухома гарматна установка з гарматою 2А42 калібру 30 мм і боєкомплектом 460 снарядів, ПТКР «Віхрь» із лазерною променевою системою наведення, блоки калібру 80 мм, авіабомби, гарматні контейнери та іншу зброю загальною масою до 2000 кг], Ка-52 може додатково брати на борт керовані ракети класу «повітря-повітря» ближнього бою Р-73 та «Голка-В», а також некеровані ракети «повітря-земля».

Ка-52 обладнаний радарною системою «Арбалет». Вертоліт має броньовану капсулу для екіпажу. Катапультування капсули можливе на висотах від 0 до 4100 м. Ведення вогню і керування вертольотом [в тому числі одночасне] може здійснювати будь-який із пілотів.