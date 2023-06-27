Під час одноденного «бунту» 24 червня найманці ПВК «Вагнер» збили літак радіоелектронної розвідки Іл-22, на борту якого були десять російських офіцерів. За даними українського офіцера Анатолія Штефана, який опублікував список загиблих окупантів, ліквідовано було підполковника, двох майорів, трьох капітанів, прапорщика, лейтената і двох старших сержантів.

Повітряно-космічні сили РФ втратили командний пункт на базі літака Іл-22М11 в небі над Воронезькою областю. Відео з падінням палаючого літака опублікували російські пропагандисти.

«Вагнерівці» спершу не коментували збиття російської аваіції, але їх ватажок Євгєній Прігожин згодом це визнав, пояснивши, що літаки збив «дурний ППОшник, який збивав все, що бачив». Він також нібито погодився виплатити компенсації родинам знищених російських військових.

Іл-22М11 і Іл-76 А-50У зазвичай застосовують для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей, сповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління про ситуацію у повітрі та на воді. Також борт застосовують для управління ударної авіації під час наведення на різні цілі, слугує повітряним командним пунктом.

За даними Анатолія Штефана, внаслідок збиття літака загинули:

підполковник Артьом Мілованов – командир корабля-інструктор, 1979 р.н.;

майор Гєннадій Бєлякін – штурман, 1983 р.н.;

майор Алєксандр Свірідов – начальник вузла зв'язку, 1975 р.н.;

капітан Віктор Попов – бортінженер, 1980 р.н.;

капітан Артьом Шароглазов – командир літака, 1991 р.н.;

капітан Ігорь Волочілов – технік, 1973 р.н.;

лейтенант Нікіта Голубєв – помічник командира корабля, 1999 р.н.;

старший сержант Алєксєй Скриков – бортмеханік, 1994 р.н.;

старший сержант Віктор Подрєпний – старший радист, 1980 р.н.;

старший прапорщик Сєргєй Старушок – радист, 1973 р.н.

Нагадаємо, під час одноденного «заколоту» в Росії найманці ПВК «Вагнер» збили літак і 6 вертольотів з екіпажами, а також ліквідували щонайменше 13 пілотів ВКС РФ, які намагалися завдавати ударів по маршруту руху колони в напрямку Москви.