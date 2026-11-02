Один комплекс РЕБ ворога забезпечує прикриття на площі близько 25 км²

Росія нарощує кількість комплексів супутникової радіоелектронної боротьби (РЕБ), які створюють перешкоди для роботи супутникової системи зв’язку Starlink. Для маскування російські військові розміщують таке обладнання серед вантажівок, у невеликих причепах, теплицях тощо. Про це в понеділок, 2 листопада, повідомив радник президента з оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, один такий комплекс забезпечує прикриття на площі близько 25 км². Росіяни вже розгорнули ці системи майже біля всіх важливих об’єктів в окупованому Криму та дедалі частіше використовують їх уздовж лінії фронту.

Раніше комплекс складався із шести причепів, розташованих поруч, однак тепер російські військові намагаються маскувати його.

«Основу комплексу становлять супутникові прямофокусні антени діаметром близько метра. При будь-якому маскуванні вони повинні мати відкриту видимість (без перешкод) у зеніті, тому маскування має обмеження», – ідеться в повідомленні.

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Бескрестнов закликав звертати увагу на стоянки вантажівок: за його оцінкою, серед кількох десятків машин у трьох-шести може бути змонтоване обладнання РЕБ. Крім того, комплекси можуть розміщувати в невеликих причепах для легкових автомобілів. У такому випадку ворог монтує одну антену (замість двох) у невеликих причепах, які стоятимуть на певній відстані один від одного.

Також системи РЕБ можуть працювати під навісами з полікарбонату або плівки. Бескрестнов порадив звертати увагу на непрозорі теплиці, які можуть використовувати для маскування обладнання.

Радник президента з оборонних технологій зазначив, що для роботи комплексу не обов’язково розміщувати його поблизу потужних електропідстанцій, оскільки обладнання може живитися від генераторів. Системи працюють у діапазоні частот 14–14,5 ГГц.

Раніше Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомляв, що Україні, ймовірно, доведеться знову запроваджувати світломаскування через загрозу застосування Росією безпілотників з оптичною навігацією.