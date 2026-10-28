Росіяни почали використовувати модулі оптичної навігації на БпЛА «Герань-5»

Україні, ймовірно, доведеться знову запроваджувати світломаскування через загрозу застосування Росією безпілотників з оптичною навігацією. Зокрема, може виникнути потреба переглянути підходи до освітлення доріг і трас. Про це у середу, 28 жовтня, повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, якщо Росія почне масово використовувати модулі оптичної навігації «Сусанін» на дронах «Герань-5», а також інших безпілотниках і ракетах, Україні може знадобитися повернутися до практики світломаскування.

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«У 2022 році ми робили це через страх і нерозуміння, а зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено», – зазначив радник президента.

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Він додав, що особливо це може стосуватися освітлення автомобільних доріг та окремих ділянок трас.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом останніх трьох місяців українські військові в середньому знищували майже 60% російських реактивних ударних безпілотників типу «Герань-4». Під час відбиття окремих атак ефективність перехоплення цих дронів сягала 80%.