Середній показник знищення дронів типу «Герань-4» становив майже 60%.

Українська протиповітряна оборона підвищує ефективність боротьби з російськими реактивними ударними безпілотниками. За останні три місяці середній показник знищення дронів типу «Герань-4» становив майже 60%. Під час окремих атак він сягав 80%. Про це у вівторок, 27 жовтня, повідомив Генштаб ЗСУ.

За результатами аналізу за три місяці українські військові в середньому знищували майже 60% російських безпілотників типу «Герань-4». Водночас під час відбиття деяких атак ефективність перехоплення реактивних БпЛА могла сягати 80%, зазначили в Генштабі.

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Важливу роль у знищенні таких безпілотників відіграє тактична авіація. Українські військові застосовують винищувачі F-16, Mirage та МіГ-29. Водночас через дефіцит зенітних керованих ракет необхідно посилювати так звану малу ППО. До неї належать:

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зенітні установки «Гепард», «Шилка», Skynex, Skyranger і Terrahawk Paladin;

дрони-перехоплювачі;

мобільні вогневі групи всіх складових Сил оборони України.

У Генштабі також наголосили, що мобільні вогневі групи оснащені не лише кулеметами та супутнім обладнанням, а й переносними зенітними ракетними комплексами.

За допомогою ПЗРК українські військові нині досить успішно знищують російські реактивні безпілотники, зазначили у відомстві.

Українські військові також працюють над зменшенням вартості протидії повітряним загрозам. Зокрема, тривають випробування нових дронів-перехоплювачів. За даними Генштабу, деякі зразки вже мають на рахунку кілька десятків збитих російських реактивних «Гераней».

Нагадаємо, «Нова пошта» долучилася до експериментального проєкту приватної протиповітряної оборони, який Міноборони України запустило у квітні 2026 року для захисту підприємств від російських повітряних атак.