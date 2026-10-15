Більшість груп ще формуються або навчаються, проте результати проєкту вже є

У жовтні 2026 року майже 100 українських підприємств є учасниками експериментального проєкту приватної ППО, бойові групи вже працюють на шести з них. У квітні, коли такі групи починали створювати, в проєкті було 24 учасників, повідомляє пресслужба Міноборони.

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Що таке приватна ППО

Приватні групи протиповітряної оборони – це цивільні працівники підприємств критичної інфраструктури (державних, комунальних, приватних), які пройшли відповідне навчання та в координації з Повітряними силами ЗСУ у своєму регіоні захищають небо від атак росіян на визначеній ділянці. Міноборони надало цим підприємствам повноваження на здійснення заходів із протиповітряної оборони та формування груп ППО.

Експериментальний проєкт запустили в листопаді минулого року відповідною постановою кабінету міністрів, а запрацював він в квітні. Зараз бойові завдання вже виконують групи ППО на шести підприємствах. Решта – проходять навчання чи завершують відповідну підготовку. Загалом етап формування груп ППО пройшли вже 50 підприємств.

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Яка ефективність приватної ППО

Станом на 14 жовтня 2026 року шість груп, які вже працюють, знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема БпЛА противника. Основними засобами ураження є безпілотники-перехоплювачі та автоматизовані турельні установки з великокаліберними кулеметами.

Як працює приватна ППО

Залучення приватного сектору до протиповітряної оборони – це ініціатива міністерства оборони, покликана посилити захист промислових потужностей, об'єктів критичної інфраструктури та цивільного персоналу від систематичних атак ворожих безпілотників.

Роботу груп координує командування Повітряних Сил, в зоні відповідальності якого вони перебувають. Йдеться про визначення ділянки роботи, особового складу групи та необхідних засобів ураження. Наприклад, якщо підприємство для групи ППО закупило дрони-перехоплювачі, то ця група може збивати російські шахеди, а ракети – ні.

Ворожі цілі для груп визначає повітряне командування з урахуванням наявного озброєння та поставлених завдань.

Деякі види озброєнь підприємства закуповують за власні гроші, як кінцевий споживач. Водночас компанія може звернутися до командування Повітряних Сил із проханням.

Хто може створити приватну групу ППО

Створити таку групу може будь-яке підприємство в Україні, що відповідає простим вимогам:

мати дозвіл/ліцензію на відповідну діяльність, зокрема, охоронну, роботу зі спецматеріалами тощо, або бути в реєстрі виконавців держконтрактів;

не перебувати під санкціями;

не мати зв’язків з державою-агресором (власники, бенефіціари, керівництво);

не володіти бізнесом у державі-агресорі;

мати можливості для виконання завдань протиповітряної оборони.

Також є вимоги до керівників підприємств, де створюються приватні групи ППО: віковий ценз, дієздатність, відсутність непогашеної чи не знятої судимості, відсутність психічних чи інших захворювань, що перешкоджають роботі групи приватної ППО.

Персонал підприємства в обов’язковому порядку має пройти перевірку щодо безпеки та наявності відповідних допусків. Навчання груп проходить в приватних навчальних центрах та сертифікованих школах, а їхню роботу оплачує підприємство.

Для створення групи ППО на своєму підприємстві потрібно звернутися в міністерство оборони, потім – до командування Повітряних сил, що допоможе сформувати базу для роботи і згодом інтегрує групу в роботу ППО в регіоні.