Унаслідок ранкової атаки реактивними Бпла на Львів постраждали три будинки в Мурованому

У вівторок, 13 жовтня, пообіді Росія вдруге за добу атакувала Львів реативними БпЛа. В околицях міста працювали сили ППО. Зафіксовано влучання в Малехові біля Львова, унаслідок якого постраждали троє людей.

О 15:13 у Львівському, Золочівському та Стрийському районах оголосили повітряну тривогу – жовтий рівень небезпеки. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про високу загрозу для Львова.

Приблизно за 10 хвилин мешканці окремих районів Львова повідомили про звук вибухів. Тоді ж жовтий рівень повітряної загрози оголосили для Яворівського району.

О 15:24 Максим Козицький повідомив, що працює ППО: «Працює ППО. Нічого не знімаємо і ніде не викладаємо».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Сигнал відбою повітряної тривоги для Львівського району пролунав о 15:31.

О 15:44 міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що є інформація про влучання ворожого БпЛА в Малехові біля Львова. Він також опублікував фото з місця події.

Наслідки падіння уламків реактивного БпЛА в Малехові біля Львова 13 жовтня

«Попередньо повідомляють про пошкодження кількох приватних будинків», – написав він.

Голова ЛОВА Максим Козицький уточнив, що приватні житлові будинки в Малехові пошкоджені внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника. Він також додав, що відомо про одну травмовану людину станом на 15:48. О 16:01 він уточнив, що кількість постраждалих унаслідок атаки у Малехові зросла до трьох.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці у вівторок, 13 жовтня, росіяни вдруге атакували Львівську область реактивними дронами. У Львові було чути вибухи, у Мурованому падіння БпЛА спричинило пожежі у трьох житлових будинках. Тоді обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що Росія вперше атакувала Львів реактивним дроном 10 жовтня, тоді БпЛА рухався у напрямку логістичного центру «Порт Львів», але влучання вдалося уникнути.

Раніше ZAXID.NET детальніше розповідав про нові реактивні дрони росіян та те, чому їх важко збити, експерти також розповідали про зміну тактики під час ворожих ударів.