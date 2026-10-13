У Мурованому на житловий будинок впав БпЛА, на місці виникла пожежа

Вранці у вівторок, 13 жовтня, росіяни вдруге атакували Львівську область реактивними дронами. У Львові було чути вибухи, у Мурованому падіння БпЛА спричинило пожежі у трьох житлових будинках.

Повітряну тривогу (жовтий рівень небезпеки) на Львівщині оголосили о 04:50. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА на Винники та Львів, голова ЛОВА Максим Козицький писав також про високу загрозу у Перемишлянах. У Львові мешканці чули звуки вибухів. Відбій тривоги оголосили о 05:21.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про влучання дрона в житловий будинок у селі Муроване, що біля Львова. Максим Козицький уточнив, що під час повітряної тривоги збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Пожежа виникла у трьох будинках, а також пошкоджені три авто.

«Прокинувся від сильного удару, посипалася штукатурка на голову. Не зрозумів, що відбувається. Вікна, двері були вибиті, коридор був заблокований. Зрозумів, що було якесь влучання. Вибіг на вулицю – машина горить. Пробував підключити воду, щоб загасити полум’я, але нічого не виходило. Зайшов у хату, зрозумів, що ради тому не дам. Вимкнув всі рубильники, звідти ледве вибрався, відчув, що почав задихатися. Один чоловік допоміг мені зібратися, ми повикидали речі через вікно і по драбині з хати евакуювався», – розповів ZAXID.NET власник знищеного будинку Юрій Магола.

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Під час влучання уламків дрона чоловік був у будинку сам, він не зазнав серйозних ушкоджень.

«Маю незначні опіки, тому що іскри летіли, все падало на голову. Перший приліт був в мій будинок, а друга частина (дрона, – ред.) разом з мотором влетіла в сусідню хату. Згоріли повністю дві машини, хата, гараж, підсобні приміщення. Фактично дві хати згоріли», – додає він.

Андрій Садовий уточнив, що Юрій Магола працює лікарем у Першому ТМО Львова.

«Колеги вже об’єднуються, щоб підтримати родину. Місто також допоможе. Лікар щодня допомагає іншим людям, а сьогодні допомога потрібна йому та його близьким. Це вже друга атака реактивних дронів на Львів. Київ, Харків, Запоріжжя та інші міста щодня переживають значно масштабніші атаки, але кожен знищений будинок означає, що для когось зруйновано цілий світ. І вкотре нагадує всім нам, що безпечних місць в Україні немає», – написав мер Львова.

Юрій Магола розповів, що під час влучання уламків дрона був у будинку сам (фото ZAXID.NET)

Роман, який допоміг Юрію Маголі вибратися з будинку, розповідає: «Відчув сильний удар і на відстані 50 метрів я побачив полум’я. Зразу сів в машину і поїхав сюди. Люди почили сходитися. Дах будинку горить, електричка горить. Зі мною був ще хлопець, ми кричали, чи є хтось у будинку. Ніхто не відгукувався. Я оббіг хату, гараж теж горів. Було вибите вікно. Я кричав, чи хтось є у будинку. Відповіли: «Я тут, я тут». Ми знайшли біля хати драбину, я заліз до хати. Чоловік був при свідомості, шукав документи, все було в диму».

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час першої повітряної тривоги у Львові працювали сили ППО. На одній вулиці є уламки ворожого безпілотника.

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«Ніколи не наближайтеся до таких знахідок і в жодному випадку не торкайтеся їх. Є ризик, що вони здетонують. Бачите уламки або інші підозрілі предмети – відійдіть якнайдалі, попередьте тих, хто поруч, та викликайте ДСНС за номером 101. Це може врятувати життя – ваше і людей поруч», – наголосив очільник Львівщини.



За уточненою інформацією, в Мурованому внаслідок падіння безпілотника під час першої повітряної тривоги загорілися три житлові будинки.

Згодом очільник області уточнив, що Львівську область атакували два ворожі реактивні безпілотники. Обидва, за інформацією ПвК «Захід», вдалося збити. Один – над Львовом, ще один – над селом Муроване Львівського району.

«У Мурованому внаслідок падіння ворожого безпілотника та пожежу, яку це спричинило, значних руйнувань зазнали два житлові будинки. Ще сім мають різний ступінь ушкодження. Пошкоджена також інфраструктура. Згоріли три автівки. Ще дві пошкоджені», – додав Максим Козицький та уточнив, що постраждалих немає.

Нагадаємо, що Росія вперше атакувала Львів реактивним дроном 10 жовтня, тоді БпЛА рухався у напрямку логістичного центру «Порт Львів», але влучання вдалося уникнути.

Раніше ZAXID.NET детальніше розповідав про нові реактивні дрони росіян та те, чому їх важко збити, експерти також розповідали про зміну тактики під час ворожих ударів.