Львів атакував реактивний безпілотник

У суботу вранці, 10 жовтня, у Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожого реактивного безпілотника в напрямку міста. «Реактивний БпЛА курсом на Винники/Львів!» – зазначили у ПС о 07:20, а за хвилину уточнили: «На Порт Львів».

Повітряну тривогу в області оголосили о 07:08, а вже орієнтовно о 07:24 у місті чули вибухи. У телеграм-каналах також публікували фото, на яких видно дим над містом.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 7:38.

Доповнено. Згодом у Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що влучань вдалось уникнути. Повітряні сили знищили ворожий безпілотник.

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«Під час повітряної тривоги наша ППО знищила поблизу Львова ворожий безпілотник, який вранці зайшов у повітряний простір області», – написав голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він також додав, що попередньо, обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

Зауважимо, що Port.Lviv – це логістичний центр на околиці міста (поблизу вул. Зеленої та Пасік-Зубрицьких). У листопаді 2025 року під час масованої атаки складські приміщення логістичного центру зазнали руйнувань та пожежі, внаслідок чого постраждало майно низки бізнесів.

Це вперше російські військові застосували реактивний безпілотник для атаки безпосередньо на Львів. Такі дрони вирізняються високою швидкістю та значно меншим часом на підліт до цілі порівняно зі стандартними БпЛА типу «Шахед».