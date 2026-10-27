«Нова пошта» реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони

«Нова пошта» реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони та вже має досвід збиття російських ударних безпілотників. Про це у вівторок, 27 жовтня, заявив співвласник групи компаній Nova В’ячеслав Климов під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму «Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?», передає кореспондент «РБК-Україна».

За словами Климова, «Нова пошта» належить до небагатьох компаній, яким вдалося втілити проєкт приватної ППО. Водночас він відмовився розкривати кількість знищених безпілотників.

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«Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття “шахедів”», – сказав співвласник Nova.

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Він наголосив, що бізнесу варто й надалі розвивати власні оборонні спроможності. На думку Климова, приватні компанії можуть брати на себе завдання, які до повномасштабного вторгнення вважалися виключною відповідальністю держави.

Климов також розповів, що компанії можуть самостійно організовувати пожежні служби на своїх виробничих об’єктах. За його словами, працівники «Нової пошти» власними силами ліквідовують значну частину пожеж, що виникають через російські атаки, не чекаючи на прибуття підрозділів ДСНС.

За словами співвласника Nova, великі компанії вже шукають у Європі пожежні автомобілі, щоб створювати власні служби.

«Це наша власність, у чому проблема? Хто мені може заборонити самостійно гасити пожежу на своїй території?» – зазначив Климов.

Нагадаємо, у квітні 2026 року в Україні почали створювати бойові групи приватної протиповітряної оборони в межах експериментального проєкту. Тоді до ініціативи долучилися 24 підприємства, а станом на жовтень їхня кількість зросла майже до 100. За даними Міноборони, шість груп уже працюють і станом на 14 жовтня знищили понад 60 повітряних цілей. Для ураження вони використовують дрони-перехоплювачі та автоматизовані турельні установки з великокаліберними кулеметами.