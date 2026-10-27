На військовому аеродромі «Гвардійське» розбудовують інфраструктуру для зберігання БпЛА «Герань»

На військовому аеродромі «Гвардійське» в окупованому Криму розбудовують інфраструктуру для зберігання та підготовки до запуску ударних безпілотників типу «Герань». Про це у понеділок, 26 жовтня, повідомив OSINT-аналітик Dnipro Osint, опублікувавши супутникові знімки об’єкта.

За його даними, на нових знімках видно понад 20 невеликих укриттів, захищених земляними насипами. Крім того, на території зводять близько 40 менших споруд, схожих на гаражі. Їх можуть використовувати для зберігання, обслуговування та підготовки безпілотників до запуску.

На фото нові укриття для БпЛА

Аналітик також звернув увагу на сліди попередніх українських атак по аеродрому. Зокрема, щонайменше один ангар має пошкодження, які, за його оцінкою, могли виникнути внаслідок влучання безпілотника.

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На оприлюднених супутникових знімках Dnipro Osint позначив нові сховища для дронів і ділянку, де зафіксовано пошкодження ангара.

На фото нові укриття для БпЛА

Окремою особливістю аеродрому аналітик назвав використання мобільних пускових платформ замість стаціонарних установок. За його словами, безпілотники завантажують на спеціально обладнані автомобілі, з яких їх запускають зі злітно-посадкової смуги.

Нагадаємо, 11 січня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що під час комбінованих повітряних атак на початку року російські війська вперше застосували новий ударний безпілотник «Герань-5». За даними української розвідки, довжина дрона становить 6 м, а розмах крил сягає 5,5 м.