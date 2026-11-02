Хакери використовували YouTube як довірений сервіс для виконання свого коду

Фахівці з кібербезпеки компанії Parameter дослідили функціонал вебверсії ChatGPT і звернулися до OpenAI з виявленою вразливістю. Вони з’ясували, що відкриття шкідливого спільного посилання дозволяло виконувати чужорідний код у сесії користувача та зчитувати його конфіденційні розмови. OpenAI усунула проблему на боці серверів, присвоївши їй найвищий рівень критичності. Про це повідомили DigitBin.

Для реалізації атак зловмиснику було достатньо поділитися спеціально сформованим чатом. У ньому містився інтерактивний графік та HTML-попередній перегляд. Головний ризик полягав у тому, що в останній версії експерименту не потрібно було навіть натискати кнопку перегляду. Загроза спрацьовувала одразу під час переходу за посиланням.

Хоча в чатах діють суворі правила безпеки, які мали б блокувати сторонні скрипти, хакери знайшли хитрий обхідний шлях через повністю довірений сервіс YouTube. Вони використовували його як міст для запуску свого коду. Оскільки перегляд відео з YouTube дозволений системою за замовчуванням, вони сховали свій шкідливий код у спеціальному технічному посиланні на цей сервіс.

Якщо користувач відкривав таке посилання, прихований скрипт починав діяти від його імені. Він міг переглядати список останніх бесід, витягувати приватні та конфіденційні розмови, непомітно надсилати ці дані на сервер хакерів. Фактично, ця вразливість давала змогу повністю перехопити контроль над аккаунтом користувача без жодних додаткових дій.

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OpenAI виплатила дослідникам 5 тис. доларів у межах програми Bug Bounty. Оскільки виправлення застосовано на серверах OpenAI, користувачам не потрібно оновлювати додатки чи змінювати паролі.