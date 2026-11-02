Євросоюз запровадив додаткове мито через дешевий імпорт з Китаю

Європейський Союз запровадив збір за обробку в розмірі 2 євро для всіх посилок, що надходять на ринок ЄС, незалежно від вартості. Нові правила набули чинності з 1 листопада. Про це повідомляє Euronews. Такі заходи назвали необхідними, оскільки у ЄС відбулося різке зростання дешевого імпорту з китайських платформ, як-от Temu, Shein та AliExpress.

У липні набуло чинності мито в розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро. Водночас цей захід є тимчасовим і діятиме до 2028 року, коли запрацює нова IT-система митного обліку.

Чому вводять додаткове мито і хто його платитиме?

Новий збір у розмірі 2 євро буде поширюватися на всі посилки незалежно від їхньої вартості та призначений для покриття витрат на митне оформлення. Він стягуватиметься додатково до вже запровадженого мита в розмірі 3 євро. Сплачувати новий збір будуть торговельні платформи, продавці або перевізники, а його стягненням займатимуться 27 країн-членів ЄС. При цьому 75% надходжень перераховуватимуть до бюджету Євросоюзу, а решту 25% залишатимуть у бюджетах країн.

До слова, мито в розмірі 3 євро, запроваджене в липні, вже позначилося на обсягах імпорту. За даними Єврокомісії, з липня до вересня кількість дрібних посилок, які надходили до ЄС, скоротилася на 60%. Водночас щодня на європейський ринок продовжують надходити близько 5 млн посилок.

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