Оподатковується нежитлова нерухомість, внесена в ДРРП

Капітальні гаражі і місця в підземних паркінгах в Україні вважаються нежитловою нерухомістю, за яку потрібно сплачувати податок. На відміну від оподаткування житла – квартир і будинків – тут немає пільг на площу: платити потрібно за кожен метр у власності. Про це йдеться в Податковому кодексі України.

За які гаражі і паркінги потрібно платити податок

Ідеться про нежитлову нерухомість, що зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це, наприклад, приватизовані машиномісця в підземних паркінгах, а також капітальні гаражі, тобто такі, що мають фундамент, криті автостоянки. Металеві тимчасові конструкції, що можна скласти і перенести, не вважаються нерухомим майном, тож за них податок платити непотрібно.

Не оподатковуються гаражі та інші господарські споруди на території житлових, садових і дачних будинків, котеджів, уточнюється в роз’ясненні про податок на нерухомість на сайті Львівської міськради.

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Яка площа гаражів і паркомісць оподатковується

Податок на нежитлову нерухомість не передбачає пільг залежно від площі, на відміну від квартир і будинків. Нагадаємо, власники квартир сплачують податок, якщо площа перевищує 60 м², будинків – 120 м². А якщо у власності є обидва типи нерухомості, то податок нараховується на кожен метр понад 180 м² площі.

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«Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку», – йдеться в розділі «Податок на майно» Податкового кодексу України.

Тобто якщо у власності сім’ї є два гаражі площею по 20 м² кожен, то податок доведеться заплатити за всі 40 м².

Яка ставка податку на гаражі й паркомісця

Ставка податку на нежитлову нерухомість, як і на житлову, встановлюється в кожній громаді окремо. Законодавство встановлює тільки максимально можливу ставку – це 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої законом про державний бюджет на рік оподаткування.

Тобто у 2026 році податок сплачується за 2025 рік і розраховується на основі мінімальної зарплати за 2025 рік.

У Львівській громаді податок на нежитлову нерухомість становить 1% від МЗП.

Хто може не платити податок за гаражі й паркомісця

Пільгові категорії, як і ставку податку, визначають органи місцевого самоврядування, тож уточнити інформацію слід на сайті громади. У Львівській громаді, наприклад, податок на гаражі можуть не платити військовослужбовці, учасники Революції Гідності та АТО, деякі інші категорії громадян.

Як дізнатися про нарахування податку

Державна податкова служба надсилає офіційне податкове повідомлення-рішення, у якому зазначено нараховану суму та граничні строки сплати. Якщо в поштовій скриньці повідомлення немає, це не означає, що платити не потрібно. Інформацію можна перевірити в електронному кабінеті платника податків. У випадку, коли в рішенні податкової є помилки, потрібно звернутися в ДПС для уточнення даних.

На оплату, як і у випадку з житлом, відведено 60 днів. Штраф за несплату становить від 5 до 10% від суми нарахованого податку, залежно від терміну прострочення зі сплатою.