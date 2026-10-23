Землю можуть передати, якщо є більше трьох співвласників

В четвер, 22 жовтня, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №16172. Мета документу – врегулювати питання власності на землю під багатоквартирними будинками, йдеться на сторінці законопроєкту на сайті парламенту.

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Законодавство і зараз передбачає таку передачу ділянок під будинками співвласникам, проте наразі відсутній чіткий механізм для цього. Пропонується, щоб правила стосувались будинків, у яких є щонайменше троє співвласників.

Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – це три будинки комфорт-класу, які дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Якщо земельна ділянка вже сформована, вона переходитиме у спільну власність із моменту введення будинку в експлуатацію, йдеться на сайті «24 Каналу». Передача буде безоплатною, а право власності попереднього власника землі припинятиметься. Аналогічні умови передбачені для житлово-будівельних кооперативів.

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Щодо меж прибудинкової території, то їх визначатимуть на підставі землевпорядної документації, враховуючи, що площа ділянки не може бути меншою за територію, необхідну для обслуговування будинку. У випадку, коли на одній ділянці зводяться кілька будинків, забудовник повинен буде розділити її.

Що співвласники зможуть робити із землею

Частину земельної ділянки можна буде здавати в оренду або в обмежене користування іншим. Проте це має бути спільне рішення співвласників – одноосібно це питання ніхто не зможе вирішити.

Важливо, що землю під будинком та прибудинкову територію, що перейде до співвласників, не можна буде:

продати;

поділити між власниками квартир;

передати в іпотеку.

Якщо законопроєкт ухвалять, нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року. Кабмін матиме три місяці з дня набрання законом чинності, щоб затвердити необхідні нормативні акти.