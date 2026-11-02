Укриття облаштоване мережею Wi-Fi

На майдані Незалежності у Рівному встановили мобільне укриття. Це тестовий зразок, який безоплатно надала місту компанія-виробник.

Як повідомили у Рівненській міській раді у понеділок, 2 листопада, металева конструкція розрахована на 15–16 людей. Усередині облаштовані сидіння, є Wi-Fi, освітлення та розетка.

«Укриття є безбар’єрним, тож ним можуть скористатися люди, які пересуваються на колісних кріслах, а також маломобільні групи населення», – розповіли в мерії.

Мобільне укриття є автоматизованим і самостійно відчинятиметься під час повітряної тривоги. У міськраді планують придбати три такі сховища, розповів «Суспільному» в.о. міського голови Рівного Віктор Шакирзян.

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«Укриття стоятимуть в місцях з великим скупченням людей. Ми з депутатами заклали близько 3 млн грн. На цьому тижні маємо оголосити конкурс на закупівлю поки що три мобільні укриття, а далі збільшуватимемо їх чисельність», – зазначив посадовець.

Наразі на території громади є 319 укриттів, з них 138 – у Рівному.

Нагадаємо, нещодавно мобільні укриття також вирішили встановити в Івано-Франківську. П’ять сховищ, на 20–30 людей кожне, коштуватимуть близько 13 млн грн.