Одне укриття зможе вмістити 20–30 людей

Франківська мерія закупить п’ять модульних бетонних укриттів вартістю близько 15 млн грн. Їх розташують у місцях зі значним потоком людей, повідомив «Місту» в четвер, 22 жовтня, заступник міського голови Михайло Смушак.

Укриття розмістять у районах, де немає стаціонарних сховищ. Серед попередньо визначених локацій – біля аеропорту та на вулиці Коновальця. Цей район міська влада вважає потенційно небезпечним і планує встановити тут два укриття.

Серед інших локацій – вул. Івасюка та мікрорайон Каскад, вул. Довженка та територія поблизу «Велмарту», де немає достатньої кількості сховищ. Також для розміщення розглядають район автостанції №2, радіозаводу та вул. Галицьку.

Мобільні укриття мають доповнити наявну систему цивільного захисту.

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«Передусім їх планують встановлювати там, де під час повітряної тривоги люди можуть опинитися просто неба. Одна з таких ситуацій — зупинка громадського транспорту. Коли оголошують повітряну тривогу, водій зупиняє автобус і висаджує пасажирів. Якщо поруч немає доступного укриття, людям доводиться самостійно шукати безпечніше місце», – зазначив Михайло Смушак.

За словами посадовця, мобільне укриття буде розраховане на 20–30 людей, а його вартість – близько 3 млн грн. Для початку місто планує закупити п’ять таких сховищ, тендер оголосять незабаром.