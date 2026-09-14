Загальний бюджет робіт не повинен перевищувати 500 тис. грн

За кілька тижнів в різних мікрорайонах Івано-Франківська почнуть встановлювати найпростіші бетонні укриття. Про це у понеділок, 14 вересня, заявив міський голова Руслан Марцінків.

Скільки сховків встановлять, наразі невідомо. Також як укриття у місті використовуватимуть понад 35 підземних паркінгів.

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Разом з цим на позачерговій сесії Івано-Франківської міської ради, яка відбудеться, у п’ятницю, 18 вересня, планують затвердити порядок фінансування ремонтів у підвалах багатоквартирних будинків, які можуть використовуватися як укриття.

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«На облаштування укриття мають погодитися 50% мешканців, а загальний бюджет робіт не повинен перевищувати 500 тис. грн. Місто дає 80% грошей», – зазначив Руслан Марцінків.

За словами посадовця, протоколи зборів співвласників будинків, які вирішили перетворити підвали або інші пристосовані приміщення на укриття, прийматимуть у центрах надання адміністративних послуг з понеділка, 21 вересня.