Це вже шостий випадок завезеної тропічної малярії на Львівщині цього року

Уночі, 28 жовтня, до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 45-річного чоловіка з підозрою на тропічну малярію. Результати лабораторних досліджень підтвердили цей діагноз. Стан пацієнта наразі важкий, він отримує відповідне специфічне лікування. Це вже шостий випадок завезеної тропічної малярії на Львівщині цього року.

Як повідомила ZAXID.NET лікарка-інфекціоністка Ярина Чикайло, пацієнта госпіталізували з високою температурою, інтоксикацією, загальною слабкістю. Чоловік тривалий час живе і працює у Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Його дружина з Львівщини, тож він на місяць приїхав у відпустку. Він вже п’ять разів хворів на тропічну малярію. Це вже шостий раз, тож чоловік добре знає симптоми цієї недуги. Імунітет після перенесеного захворювання не виробляється. Дружина також хворіла на це захворювання, але цього разу вона не була у ЦАР.

«Уночі стан пацієнта погіршився і він приїхав до інфекційної лікарні. Напередодні ввечері він уже почав приймати протималярійні препарати. Його стан наразі стабільно важкий, він отримає специфічне лікування», – каже Ярина Чикайло.

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Це вже шостий випадок завезеної тропічної малярії на Львівщині цього року. Останній випадок було зафіксовано у серпні 2026 року. Тоді до інфекційної лікарні потрапив 25-річний чоловік, який перебував у країнах Західної Африки.

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До слова, малярія – це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки. Є чотири види малярії, найбільш важкою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. За даними ВООЗ, ризик зараження існує у 87 країнах світу, переважно в Африці, Південній Азії та Америці. Тож перед поїздкою до країн із ризиком малярії варто проконсультуватись з лікарем щодо хіміопрофілактики.