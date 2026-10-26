62-річний пацієнт Юрій і завідувач відділення судинної хірургії Андрій Мелень

62-річний мешканець Хмельницького раптово відчув, що не може нормально пройти і п’ять метрів, хоч вчора було все ніби нормально. Він відчув сильний біль і холод у ногах. Лікарі діагностували критичне порушення кровопостачання обох нижніх кінцівок. Відновити його могла лише операція, яку значно ускладнювали супутні ураження судин. Місцеві лікарі скерували пацієнта до судинних хірургів львівської лікарні св. Пантелеймона.



Раніше чоловік вів активний спосіб життя: займався тенісом, рукопашним боєм. Та у 2016 році у нього відмовили нирки і чоловік перейшов на гемодіаліз, а термінальна ниркова недостатність є потужним каталізатором розвитку важких судинних захворювань. У Львові судинні хірурги діагностували у пацієнта синдром Леріша – важку форму атеросклерозу, через яку звужуються або перекриваються аорта та клубові артерії, що постачають кров до ніг. У пацієнта вже розвинулася критична ішемія, а на одній кінцівці вже з’явилася трофічна виразка.



«За такої стадії ішемії консервативне лікування вже неефективне. Єдиним способом врятувати ноги була операція. Без неї ішемія прогресувала б, некрози поширювалися і зрештою постало б питання про ампутацію», — каже завідувач відділення судинної хірургії Андрій Мелень.



Аби відновити кровопостачання кінцівок, лікарі виконали біфуркаційне аортостегнове протезування – видалили уражену ділянку черевної аорти і замінили її штучним протезом, з’єднавши його зі стегновими артеріями.



Операція була доволі складна через супутні патології хворого. У нього була виражена кальцинація аорти: через кальцієві відкладення стінки судини стали твердими й крихкими. Щоб надійно пришити протез, хірургам довелося видалити ці відкладення в місці з’єднання. Викликом для хірургів стало і критичне звуження верхньої брижової артерії, яка постачає кров до кишківника разом із нижньою брижовою.



«У стандартних випадках нижню брижову артерію під час такого протезування перев’язують. Але в цього пацієнта це могло призвести до критичного порушення кровопостачання кишківника. Тому ми виконали реімплантацію цієї судини безпосередньо в протез, щоб зберегти кровотік. Якби ми не відновили його, наслідки могли бути фатальними», – пояснює Андрій Мелень.



Команді спеціалістів вдалося відновити кровопостачання обох ніг і зберегти кровотік до кишківника. Чоловік каже, що ноги вже тепліші і щодня йому стає легше ходити.