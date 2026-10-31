Восени 2024 року Остапу Стахіву повідомили про підозру в шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ

У суботу, 31 жовтня, соратник відомого провокатора Остапа Стахіва Жан Новосельцев повідомив, що його затримали на вулиці «невідомі у військовій формі». У Львівському ОТЦК та СП підтвердили, що Остапа Стахіва доставили до одного з районних ТЦК, його скерували на ВЛК. Остап Стахів також є підозрюваним у шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ.

«Судячи з відео, до Остапа під’їхали десь на АЗС та вибили телефон прямо в момент трансляції… У місті Львові по вул. Луганській (біля вул. Стрийської) на АЗС WOG, де перебував Остап, підійшло два буси з особами в складі поліції та в оливковій формі. Остап о 15:21 вийшов в ефір на YouTube та ефір обірвався. Зв'язок з Остапом пропав», – написав Жан Новосельцев в телеграмі.

На відео чути як Остап Стахів каже: «Я не в розшуку». Сідає в авто і трансляція обривається.

У Львівському ОТЦК та СП підтвердили, що Остапа Стахіва доставили до одного з районних ТЦК. Він з 6 березня 2026 року перебував у розшуку, як порушник правил військового обліку.

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«У цьому випадку йдеться про розшук, пов’язаний із порушенням громадянином правил військового обліку та необхідністю його доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зараз громадянин проходить військово-лікарську комісію, яка у встановленому порядку визначатиме ступінь його придатності до військової служби», – повідомили у ТЦК.

Львівський ОТЦК та СП додає, що подальші рішення прийматимуться відповідно до вимог законодавства. Якщо його визнають придатним до служби та не буде підстав для відстрочки чи бронювання, то він «підлягатиме подальшим процедурам, визначеним законодавством про мобілізацію».

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«Окремо звертаємо увагу на речі, які останнім часом нерідко намагаються підмінити емоціями та інформаційними маніпуляціями. Публічність не дає імунітету від виконання закону, кількість підписників у соціальних мережах, професія, політична чи громадська діяльність, медійність або гучність заяв не створюють для людини окремого порядку виконання військового обов’язку», – наголошують у ТЦК.

Нагадаємо, що восени 2024 року Остапу Стахіву повідомили про підозру в шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ. У грудні 2024 року він вийшов з СІЗО під 908 тис. грн застави.

За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення Остап Стахів публічно стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах він публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Окрім цього він організував псевдожурналістські онлайн-курси, на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні. Вартість курсів становила 7 тис. грн з одного учасника. Після їх завершення учасники отримували посвідчення журналіста газети, яка не має актуальної акредитації. При цьому, Стахів обіцяв видавати посвідчення журналіста міжнародного зразка.

Остап Стахів з 2020 року є лідером антивакцинаторів в Україні. Після повномасштабного вторгнення він розгорнув антимобілізаційну кампанію і розповідає, як протидіяти ТЦК. У 2021 році Остап Стахів отримав підозру у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою.