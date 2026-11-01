Восени 2024 року Остапу Стахіву повідомили про підозру в шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ

Львівський провокатор Остап Стахів після затримання групою оповіщення ТЦК та поліцією пройшов ВЛК та був призваний на військову службу. Про це ТРК Перший Західний розповів Олег Домбровський, представник управління комунікацій Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ.

«Стахів пройшов військово-лікарську комісію. Він був визнаний придатним до проходження військової служби за результатами проходження ВЛК. І призваний до лав Збройних сил України, тобто станом на зараз він вже є військовослужбовцем Збройних сил України і направлений для проходження військової служби в одну із військових частин для виконання громадянського, конституційного обов’язку», – сказав 1 листопада Олег Домбровський.

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Нагадаємо, що 31 жовтня група оповіщення ТЦК спільно з поліцією затримала Остапа Стахіва на АЗС у Львові. У Львівському ОТЦК та СП повідомили, що він із березня 2026 року перебував у розшуку як порушник військового обліку.

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Восени 2024 року Остапу Стахіву повідомили про підозру в шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ. У грудні 2024 року він вийшов з СІЗО під 908 тис. грн застави.

За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення Остап Стахів публічно стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах він публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Окрім цього він організував псевдожурналістські онлайн-курси, на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні. Вартість курсів становила 7 тис. грн з одного учасника. Після їх завершення учасники отримували посвідчення журналіста газети, яка не має актуальної акредитації. При цьому, Стахів обіцяв видавати посвідчення журналіста міжнародного зразка.

Остап Стахів з 2020 року є лідером антивакцинаторів в Україні. Після повномасштабного вторгнення він розгорнув антимобілізаційну кампанію і розповідає, як протидіяти ТЦК. У 2021 році Остап Стахів отримав підозру у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою.