25 вересня СБУ провела обшуки в помешканні Остапа Стахіва

Слідчі повідомили про підозри в шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил львівському провокатору Остапу Стахіву. У його помешканні та помешканні його соратників провели обшуки. 25 березня Галицький районний суд Львова обере йому запобіжний захід.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення Остап Стахів публічно стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах він публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Окрім цього він організував псевдожурналістські онлайн-курси, на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні. Вартість курсів становила 7 тис. грн з одного учасника. Після їх завершення учасники отримували посвідчення журналіста газети, яка не має актуальної акредитації. При цьому, Стахів обіцяв видавати посвідчення журналіста міжнародного зразка.

25 вересня СБУ провела обшуки в його помешканні, а також у низки його соратників, зокрема, у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева. Крім цього, обшуки провели на вулиці Драгоманова у Львові. Саме там Стахів друкував журналістські посвідчення, які отримували учасники псевдокурсів.

Слідчі повідомили Остапу Стахіву про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про розміщення ЗСУ) та ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство). 25 вересня Галицький районний суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, що 39-річний Остап Стахів з 2020 року є лідером антивакцинаторів в Україні. Після повномасштабного вторгнення він розгорнув антимобілізаційну кампанію і розповідає, як протидіяти ТЦК. У 2021 році Остап Стахів отримав підозру у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою.

Соратники Стахіва сплатили за нього майже мільйон гривень застави. Згодом суд пом'якшив запобіжний захід, а заставу перерахували для ЗСУ Провокатор і його адвокати затягували розгляд справи в суді. У квітні 2024 року справу Стахіва, яку слухали у Галицькому райсуді Львова, передали до Печерського суду Києва. Тепер справу почнуть розглядати заново.

Додамо, що Стахіва підтримував та приїжджав до Львова колаборант Кирило Стремоусов, який також активно продавав прескарти, а після окупації Херсона став «заступником голови» окупаційної адміністрації. Колаборант загинув 9 листопада 2022 року нібито в ДТП.