Провокатор Остап Стахів та пропагандист Жан Новосельцев

У вівторок, 23 липня, працівники Служби безпеки України провели обшук у помешканні 44-річного пропагандиста Жана Новосельцева, який є соратником львівського провокатора Остапа Стахіва. Новосельцеву вручили підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Ухвалу на обшук видав Солом'янський райсуд міста Києва. Інформацію про це ZAXID.NET підтвердили у пресслужбі СБУ.

Жан Новосельцев називає себе журналістом і правозахисником. Він є давнім соратником львівського антивакцинатора та провокатора Остапа Стахіва, з яким провів десятки інтерв'ю. YouTube видалив канал Новосельцева, де було понад 100 тис. підписників, й той почав викладати відео на відеохостингу Rumble, який не блокує сторінки російських пропагандистських ЗМІ. З квітня 2024 року Жан Новосельцев разом з Остапом Стахівим почав проводити псевдокурси й видавати журналістські посвідчення. Вартість такого навчання коштувала від 5,5 до 9 тис. грн. Раніше Стахів організовував ці курси з провокатором з Київщини Олегом Геричем.

Жан Новосельцев 23 липня 2024 року (Фото СБУ)

Зазначимо, що Жан Новосельцев веде канал у Telegram, де дискредитує роботу ТЦК та розповідає про «їхнє свавілля». Канал Новосельцева налічує майже 31 тис. підписників. Остап Стахів опублікував відео після обшуку в Новосельцева, де той говорить, що відкрита кримінальна справа проти нього нібито була очікуваною, бо він «бореться з корупцією».

Згодом СБУ повідомила, що Новосельцев зі спільниками закликав до збройного спротиву мобілізації. Їхня аудиторія у соцмережах становила понад 600 тис. користувачів. За інформацією СБУ, чоловіки проводили стріми, в яких радили силові методи для ухилення від призову. Крім цього, вони створили сайт, де «зливали» дані українських військових, зокрема представників ТЦК та правоохоронців.

Додамо, що Жан Новосельцев родом з Харкова. З 2006 року працював на каналі 1+1 як кореспондент, а з вересня 2012 до травня 2014 року був ведучим програми «Гроші». 1+1 припинив співпрацю з Новосельцевим, оскільки той почав працювати у проєкті «Гром ТВ», який був пов'язаний із міністром внутрішніх справ України в уряді Миколи Азарова Віталієм Захарченком. У 2015 році Новосельцев разом зі своїм колегою Олексієм Кутєповим, який співпрацював з Анатолієм Шарієм і зараз перебуває за кордоном, взяв участь в ефірі «Россия 24», де розповідали про те, як в Україні переслідують журналістів. Вони розповідали про свій проєкт «17 канал», який звинувачули у співпраці з бойовиками псевдореспубліки. На цьому каналі також працював підозрюваний у держзраді пропагандист Руслан Коцаба.

У своїх відео Жан Новосельцев коментує війну та мобілізацію, проблеми з електроенергією та поширює конспірологічні теорії. Зокрема, що війну та пандемію коронавірусу створили глобальні еліти.