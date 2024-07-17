Із 2023 року Остап Стахів проводить псевдожурналістські курси, після яких роздає прескарти всім охочим

Львівський провокатор та антивакцинатор Остап Стахів зареєстрував профспілку «Львівська професійна спілка журналістів». За даними аналітичної системи YouControl, реєстрація відбулась у вівторок, 16 липня, а одноосібним директором і власником компанії вказаний Остап Стахів.

Так звана Львівська професійна спілка журналістів зареєстрована за тією ж адресою, що й інші компанії та громадські організації Остапа Стахіва – на вул. Вічевій, 2. Тут же зареєстровані його ГО «Народний журналіст», «Об’єднання правозахисників» та «Об’єднання правозахисників України».

Із 2023 року Остап Стахів разом із іншим антивакцинатором Олегом Геричем почали проводити платні псевдожурналістські курси. Провокатор не приховував, що випускники «курсів» не працюватимуть в медіа, а нібито «захищатимуть свої права». Посвідчення Стахів та його соратники використовують для погроз поліції та працівникам ТЦК. Перший курс Стахіва коштував від 3 до 7 тис. грн. З 17 липня 2024 року він запустив новий курс, який проводитиме з антиукраїнським блогером Жаном Новосельцевим. Ціна на «навчання» становить від 8,5 тис. грн до 9 тис. грн. Гроші за так зване навчання перераховують на рахунок його ГО «Об’єднання правозахисників України».

У травні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відмовила Остапу Стахіву у реєстрації ЗМІ. Він намагався поновити реєстрацію псевдомедіа «Галицькі вісті», «Ідея і чин» від ГО «Народне телебачення» та «Правозахисники» від ГО «Об'єднання правозахисників України», однак жоден із членів комісії це питання не підтримав.

Нагадаємо, що 39-річний Остап Стахів з 2020 року є лідером антивакцинаторів в Україні. Після повномасштабного вторгнення він розгорнув антимобілізаційну кампанію і розповідає, як протидіяти ТЦК. У 2021 році Остап Стахів отримав підозру у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою.

Соратники Стахіва сплатили за нього майже мільйон гривень застави. Згодом суд пом'якшив запобіжний захід, а заставу перерахували для ЗСУ Провокатор і його адвокати затягували розгляд справи в суді. У квітні 2024 року справу Стахіва, яку слухали у Галицькому райсуді Львова, передали до Печерського суду Києва. Тепер справу почнуть розглядати заново.

Додамо, що Стахіва підтримував та приїжджав до Львова колаборант Кирило Стремоусов, який також активно продавав прескарти, а після окупації Херсона став «заступником голови» окупаційної адміністрації. Колаборант загинув 9 листопада 2022 року нібито в ДТП.