Остап Стахів намагався зареєструвати три свої псевдогазети

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні у четвер, 23 травня, відмовила львівському провокатору та антивакцинатору Остапу Стахіву у реєстрації ЗМІ. Він намагався поновити реєстрацію своїх псевдомедіа «Галицькі вісті», «Ідея і чин» від ГО «Народне телебачення» та «Правозахисники» від ГО «Об'єднання правозахисників України». Жоден з семи членів комісії Нацради не проголосував за перереєстрацію газет львівського провокатора.

«Я дуже багато дивився відео з паном Остапом. Спілкувався зі знайомими журналістами з питань видачі журналістських посвідчень. У розмовах зі мною вони кваліфікували це як торгівлю журналістськими посвідченнями. Я поділяю їхню думку. На мій погляд, ознаки продажу журналістських посвідчень є. Ви агітували про доступ до держорганів й можливість придбати зброю. Це дуже небезпечний, особливо в умовах війни, вид бізнесу», – сказав заступник голови Нацради Олег Черниш.

Він зазначив, що Нацрада отримала лист від ГО «Українська народна самооборона», який підписали 23 громадські організації Львівщини. У листі Остапа Стахіва називають «провідником руского міра, який допомагає Путіну руйнувати Україну». Організації звернулися до Нацради з проханням не пропустити в медійний простір псевдожурналістські проекти.

Засідання комісії Нацради 23 травня 2024 року, на якому розглядали перереєстрацію псевдомедіа Стахіва (Скриншот ZAXID.NET)

Член комісії Максим Онопрієнко вважає, що Стахів нівелює професію журналіста та проводить антимобілізаційні заходи та намагається підірвати роботу держорганів через надсилання десятків запитів. Стахів назвав такі звинувачення необґрунтованими й сказав, що просто має багато конкурентів. Він виправдовувався, що хоч він проводить платні курси журналістів, але посвідчення отримати важко.

«Журналістів в нас небагато. Мало хто складає екзамен. Навчання в нас проводять журналісти, які працювали в ТСН, в голови облради прес-секретарем. Наші журналісти жодного разу не притягувалися до адміністративної чи кримінальної відповідальності… Я простий хлопець, але у мене 6,3 млрд переглядів тільки за 2020 рік. Ми дорожимо посвідченнями. Я акредитований журналіст Верховної Ради України. Я є член спілки професійних журналістів США і контактую з конгресменами», – казав Остап Стахів.

Він запевняв, що посвідчення журналістів його газет отримали лише кілька людей. Однак Стахів у своїх соцмережах публікував дописи, де повідомляв про завершення псевдокурсів й розсилку посвідчень. На фото можна побачити, що йдеться про десятки проданих документів.

Фото посвідчень, які Стахів публікував 31 березня (Фото зі сторінки Остапа Стахіва)

Зазначимо, що у 2023 році Остап Стахів разом з антивакцинатором Олегом Геричем почали проводити платні псевдожурналістські курси. Провокатор не приховував, що випускники «курсів» не працюватимуть в медіа, а нібито «захищатимуть свої права». Посвідчення Стахів та його соратники використовують для погроз поліції та працівникам ТЦК. Перший курс Стахіва коштував від 3 до 7 тис. грн. З 12 червня 2024 року він анонсував новий курс, який проводитиме з антиукраїнським блогером Жаном Новосельцевим. Ціна на «навчання» становить від 7 до 9 тис. грн.

Нагадаємо, що 39-річний Остап Стахів є лідером антивакцинаторів в Україні. Після повномасштабної агресії він розгорнув антимобілізаційну кампанію і розповідає, як протидіяти ТЦК. У 2021 році Остап Стахів отримав підозру у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Суд на два місяці арештував провокатора та призначив заставу у розмірі майже мільйона гривень. Соратники Стахіва зібрали гроші впродовж десяти днів. Згодом суд пом'якшив запобіжний захід, а заставу перерахували для ЗСУ.

Стахів та його адвокати затягували розгляд справи в суді. У квітні 2024 року справу Стахіва, яку слухали у Галицькому райсуді Львова, передали до Печерського суду Києва. Відтак справу почнуть розглядати заново.

Додамо, що Стахіва підтримував та приїжджав до Львова колаборант Кирило Стремоусов, який також активно продавав прес-карти, а після окупації Херсона «заступником голови» окупаційної адміністрації. Колаборант загинув 9 листопада 2022 року нібито в ДТП.