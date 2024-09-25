Псевдоактивіст Остап Стахів отримав підозри у нових злочинах

У Львові, у середу 25 вересня, Служба безпеки України провела обшуки у 39-річного провокатора та антивакцинатора Остапа Стахіва і провела обшуки у його помешканні. Стахіву повідомили про підозру у шахрайстві за ст. 190 та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ за ст. 114 ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел. Також СБУ провела обшуки у низки соратників Стахіва. Зокрема, у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева, в якого також вилучили комп’ютер. Крім цього, обшуки провели у центрі друку «Копірум», що на вулиці Драгоманова у Львові. Саме там Стахів друкував журналістські посвідчення, які отримували учасники псевдокурсів.

Зазначимо, що проти Стахіва з 2021 року відкрита кримінальна справа за статтею про повалення конституційного ладу. Підозру провокатор отримав після організації антивакцинаторських протестів у Києві. У 2023 році Стахів разом з антивакцинатором Олегом Геричем з Київщини почав організовувати платні псевдожурналістські курси. Після закінчення так званого навчання учасники отримували журналістські посвідчення, щоб погрожувати поліції та працівникам ТЦК.

Наприкінці весни 2024 року Стахів припинив співпрацю з Геричем й почав організовувати курси з проросійським блогером Жаном Новосельцевим, який 23 липня отримав підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. За два роки проведення псевдонавчань Стахів, який не має постійного місця праці, міг заробити сотні тисяч гривень.

У травні 2024 року Стахів намагався поновити реєстрацію своїх псевдомедіа «Галицькі вісті», «Ідея і чин» від ГО «Народне телебачення» та «Правозахисники», від яких він і продавав посвідчення, але Нацрада відмовилася перереєструвати фейкові ЗМІ. Відтак посвідчення, які продавав Стахів, стали недійсними. Після цього він зареєстрував «Львівську професійну спілку журналістів» і почав продавати посвідчення від її імені.

Що відомо про Остапа Стахіва

Нагадаємо, що 39-річний провокатор Стахів є уродженцем Ходорова на Львівщині. У 2005 році, коли Стахів навчався у Львівському аграрному університеті, він очолив Жидачівську районну організацію партії «Свобода». Вперше без успіху потрапити до парламенту Стахів намагався 2007 року від «Свободи», але наступного року вийшов з партії й очолив Львівський міський осередок «Української партії». Відтоді він почав проводити різні акції за «права простих людей». У 2010 році в «Українській партії» звинуватили Стахіва в продажі місць у партійних списках й виключили з партії за «шахрайські, авантюристичні дії та привласнення коштів організації та продаж місць в партійному списку».

Вже 2011 року Стахів створює «Національний фронт» і розповідає, що боротиметься за «відродження духовної, економічної та політичної потуги України». Наступного року він створює ГО «Ідея нації» й організовує акції, під час однієї з яких тодішній очільник «Правого сектору» на Львівщині Ігор Коцюруба дав йому копняка. У 2016 році невідомі кинули Стахіва у смітник на вулиці Вороного у центрі Львова.

У 2017-2018 роках Стахів читав лекції студентам-медикам в Івано-Франківську, виступав проти забудовників та прокурорів, перекривав дороги. У 2019 році псевдоактивіст знову без успіху намагається потрапити до парламенту.

Проте справжню популярність в Україні Стахів здобуває після початку пандемії коронавірусу у 2020 році. Він заявляє, що хвороба вигадана й закликає не вакцинуватися та не одягати маски. Стахів створив ГО «Права людини», оголосив себе «народним мером Львова» й починає роздавати всім охочим журналістські посвідчення. Саме цей документ він використовує, коли влаштовує провокації у лікарнях, у відділку поліції чи у дитсадку. Також 2020 року Стахів намагався стати мером Львова.

Зазначимо, що Стахів підтримував хмельницького провокатора та представника ОПЗЖ Віктора Вікарчука, що хотів створити фейкову міську раду. Також його соратницею у боротьбі з вакцинацією стала Олена Фаіст, яка зізнавалася, що отримує гроші за акції з Росії. Також Стахів товаришував з херсонським колаборантом Кирилом Стремоусовим й продовжує підтримувати проросійського антивакцинатора з Миколаївщини Олександра Надьожу.

Восени 2021 року Стахіву вдалось організувати в Києві масштабну акцію антивакцинаторів, на яку людей звозили автобусами. Служба безпеки України 16 листопада 2021 року повідомила Остапу Стахіву про підозру в поваленні конституційного ладу. Після цього підтримати Стахіва у Львові приїхали Кирило Стремоусов та Олександр Надьожа. Галицький райсуд відправив Стахіва в СІЗО з можливістю сплатити 1 млн грн застави, яку прихильники провокатора зібрали майже через тиждень. Зазначимо, що Стахіва відправили на примусову психіатричну експертизу, але лікарі визнали його психічно здоровим.

Додамо, що справу Стахіва почали розглядати ще у квітні 2022 року, але у суді йому досі не оголосили обвинувальний акт. Спочатку справа перебувала у Галицькому райсуді Львова, але наразі її розглядає Печерський райсуд Києва. ZAXID.NET розповідав, як відбувалися судові засідання у справі Стахіва у Львові.