Восени 2024 року Остапу Стахіву повідомили про підозру в шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ

Львівський провокатор Остап Стахів, який нещодавно вчинив СЗЧ з навчального центру ВМС, стверджує, що його мобілізація є незаконною через підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Адвокат Руслан Ружицький пояснив, чи справді це так.

«Остап Стахів, який називає себе «правозахисником», заявив, що не підлягає мобілізації, бо проти нього відкрита кримінальна справа через загрозу нацбезпеці (відомо, що йому оголосили підозру за ст. 109 та 114-2 ККУ). Але він або погано розбирається в питанні, або відверто маніпулює», – написав Руслан Ружицький на фейсбук-сторінці.

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За словами адвоката, закон «Про військовий обов’язок та мобілізацію» забороняє мобілізовувати тільки тих, хто вже має офіційний вирок і судимість за статтями про загрозу нацбезпеці. Тобто, поки справа розслідується або слухається в суді, ніякого автоматичного імунітету від армії людина не отримує.

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Руслан Ружицький додає, що до вироку не можуть мобілізувати лише тих, хто є підозрюваним у вчиненні правопорушень за статтями про тяжку та особливо тяжку корупцію. Адвокат наголошує, що поки не винесли вирок, то Остап Стахів підлягав мобілізації.

Нагадаємо, що 31 жовтня група оповіщення ТЦК спільно з поліцією затримала Остапа Стахіва на АЗС у Львові. У Львівському ОТЦК та СП повідомили, що він із березня 2026 року перебував у розшуку як порушник військового обліку.

1 листопада стало відомо, що Остапа Стахіва мобілізували на військову службу, а 5 листопада він вчинив СЗЧ із навчального центру Військово-морських сил ЗСУ.

За СЗЧ Остапу Стахіву загрожує кримінальна відповідальність за ст.407 ККУ. В умовах воєнного стану йому загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Остап Стахів заявив, що не підлягає мобілізації через підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема за ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою, а також за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Що відомо про Остапа Стахіва?

Восени 2024 року Остапу Стахіву повідомили про підозру в шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ. У грудні 2024 року він вийшов з СІЗО під 908 тис. грн застави.

За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення Остап Стахів публічно стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах він публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Окрім цього він організував псевдожурналістські онлайн-курси, на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні. Вартість курсів становила 7 тис. грн з одного учасника. Після їх завершення учасники отримували посвідчення журналіста газети, яка не має актуальної акредитації. При цьому, Стахів обіцяв видавати посвідчення журналіста міжнародного зразка.

Остап Стахів з 2020 року є лідером антивакцинаторів в Україні. Після повномасштабного вторгнення він розгорнув антимобілізаційну кампанію і розповідає, як протидіяти ТЦК. У 2021 році Остап Стахів отримав підозру у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою.