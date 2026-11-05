Стахів записував відео у цивільному одязі, зокрема він був одягнений у червону куртку, а на фоні був дах занедбаної будівлі

Львівський провокатор Остап Стахів, якого нещодавно затримали на вулиці та мобілізували на військову службу, записав відео та розповів, що «втік від викрадачів». Відео Остапа Стахіва 5 листопада поширив його соратник Жан Новосельцев, який заявив, що Стахів уже покинув місце проходження БЗВП та добирається до Львова.

«Я втік від викрадачів, я не вважаю себе мобілізованим. Я не був мобілізований. Я не визнаю їхню ВЛК, жодні їхні дії – це все беззаконня. Я доведу це в судовому порядку», – сказав Остап Стахів на відео.

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Він розповів, що з Львівщини його привезли у Полтавську область у центр морських піхотинців. Стахів записував відео у цивільному одязі, зокрема він був одягнений у червону куртку, а на фоні був дах занедбаної будівлі, яка схожа на сарай. Сам він заявив, що це закинута будівля серед поля.

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Остап Стахів заявив, що не підлягає мобілізації через підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема за ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою, а також за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про розміщення ЗСУ).

З власних джерел ZAXID.NET відомо, що Остапа Стахіва мобілізували до 38 окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного.

ZAXID.NET зателефонував до речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, а також у пресслужбу бригади, однак поки що там не змогли підтвердити чи спростувати СЗЧ Остапа Стахіва.

Рекрутер відділу рекрутингового штабу 38 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Олександр Молодий підтвердив «Суспільному» втечу Остапа Стахіва. За його словами, те, що Остапа Стахіва немає на території навчального центру дізналися вранці, 5 листопада, під час ранкової перевірки.

«Пошуки результатів не дали. Відповідно, написаний рапорт про самовільне залишення частини. Цю інформацію передано у військову службу правопорядку, які його шукають», — каже рекрутер.

За СЗЧ Остапу Стахіву загрожує кримінальна відповідальність за ст.407 ККУ. В умовах воєнного стану йому загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що 31 жовтня група оповіщення ТЦК спільно з поліцією затримала Остапа Стахіва на АЗС у Львові. У Львівському ОТЦК та СП повідомили, що він із березня 2026 року перебував у розшуку як порушник військового обліку. 1 листопада стало відомо, що його мобілізували на військову службу.

Що відомо про Остапа Стахіва?

Восени 2024 року Остапу Стахіву повідомили про підозру в шахрайстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ. У грудні 2024 року він вийшов з СІЗО під 908 тис. грн застави.

За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення Остап Стахів публічно стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах він публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Окрім цього він організував псевдожурналістські онлайн-курси, на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні. Вартість курсів становила 7 тис. грн з одного учасника. Після їх завершення учасники отримували посвідчення журналіста газети, яка не має актуальної акредитації. При цьому, Стахів обіцяв видавати посвідчення журналіста міжнародного зразка.

Остап Стахів з 2020 року є лідером антивакцинаторів в Україні. Після повномасштабного вторгнення він розгорнув антимобілізаційну кампанію і розповідає, як протидіяти ТЦК. У 2021 році Остап Стахів отримав підозру у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою.