На громадські слухання прийшло пів тисячі людей

У вівторок, 27 жовтня, у Дрогобичі вперше за шість років відбулися громадські слухання. Ішлося про передачу в оренду земельної ділянки площею 0,1827 га на розі вулиць Лесі Українки та Миколи Лисенка. Саме тут планувалося будівництво ресторану «МакДональдс».

На громадські слухання, ініційовані міською владою та Молодіжною радою Дрогобича, зареєструвалися майже 500 учасників, йдеться на сайті Drogmedia. З них 461 людина мала право голосу, проте в підсумку проголосували лише 225 людей, з яких 103 висловились «за» передачі земельної ділянки в оренду, а 122 – «проти».

Присутня на слуханнях молодь висловилась за будівництво ресторану в Дрогобичі, при цьому неважливо, де саме, розповіла на своїй фейсбук-сторінці завідувачка сектору роботи з громадськістю Дрогобицької міськради Ніна Федько. Натомість представники старшого покоління, що виступили проти будь-якої забудови ділянки на розі вул. Лесі Українки та Миколи Лисенка, за її словами, ображали молодь і навіть нецензурно висловлювались на її адресу.

«Найбільш образливим стало те, що під прицілом цькувань опинилась молодь, яка просто публічно сказала – «ми хочемо МакДональдс у Дрогобичі. Ми не говоримо про місце. Але ми хочемо, аби він у нас був». Чітка позиція, яка має право на існування. У відповідь – свист, крики, матюки та образи від старших за віком людей. Від тих, хто мав би бути прикладом для молодого покоління. І все це під майстерним диригуванням «Просвіти». Хто тут свідоміший – скажіть мені», – написала Ніна Федько.

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Чи збудують «МакДональдс» в Дрогобичі

Питання про передачу земельної ділянки в оренду інвестору в четвер, 29 жовтня, розгляне Дрогобицька міськрада. Саме депутати ухвалюватимуть остаточне рішення.

Як ідеться на сайті Drogmedia, під час громадських слухань противники забудови зверталися до депутатів міськради, аби до їхньої думки прислухались.

Як повідомляв ZAXID.NET, ділянка, яку можуть передати під будівництво ресторану, розташована неподалік від центру Дрогобича поруч з пам’ятником Тарасові Шевченку. Вперше це питання почали обговорювати в березні 2026 року, вже тоді воно викликало обурення в громади. Додамо, що ділянка перебуває в комунальній власності та призначена для будівництва й обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Під час обговорення питання на сесії міськради Дрогобича в травні міський голова Тарас Кучма сказав, що розпоряджатися ділянкою можна лише відповідно до її призначення за генеральним планом, а інвестиції від її реалізації можуть становити мільйони гривень. Він додав, що потенційні інвестори візьмуть на себе соціальне зобовʼязання, зокрема мають впорядкувати територію та облаштувати сквер. Також, за його словами, будівництво ресторану «МакДональдс» підніме Дрогобич в рейтингу.

Якщо ресторан у Дрогобичі все ж збудують, це буде перший заклад мережі «МакДональдс» на Львівщині поза межами обласного центру.